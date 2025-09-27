Gesa Krause wagt eine neue Herausforderung. Die Leichtathletin will im Dezember ihren ersten Marathon laufen, ihrer Spezialstrecke aber dennoch treu bleiben.

Trier (dpa) – Die frühere Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat ihr Marathon-Debüt angekündigt. Die 33-Jährige will am 7. Dezember im spanischen Valencia über die prestigeträchtigen 42,195 Kilometer an den Start gehen, wie Krause auf ihrem Instagram-Kanal erklärte.«Es war schon immer mein Ziel, irgendwann mal einen Marathon zu laufen», sagte Krause und fügte an: «Ich wollte mir neue Herausforderungen suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass mir der Straßenlauf auch sehr liegt.»

Krause will «Spagat» schaffen

Das Ziel sei es in Zukunft, den «Spagat» zwischen ihrer Spezialstrecke 3.000 Meter Hindernis auf der Bahn und dem Marathon auf der Straße zu schaffen, erklärte Krause.

Erst vor gut einer Woche hatte sie bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio über 3.000 Meter Hindernis nach einem Sturz den siebten Platz belegt. 2015 in Peking und vier Jahre später in Doha bejubelte sie über dieselbe Distanz jeweils WM-Bronze. Zudem wurde Krause 2016 in Amsterdam sowie 2018 in Berlin Europameisterin.