Mitten in einem Interview bemerkt Weitsprung-Europameister Tentoglou, dass seine Goldmedaille fehlt. Erst flucht er, dann geht er schnell auf die Suche - und wird fündig.

Birmingham (dpa) – Dem zweimaligen Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou aus Griechenland ist bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham ein kurioser Fauxpas unterlaufen. Der 28-Jährige bemerkte beim Interview beim griechischen Sender ERT 2 SPORT, dass er seine Goldmedaille vergessen hatte.

Auf die Frage, ob er keine Medaille bekommen habe, antwortete Tentoglou: «Oh, ich habe Mist gebaut. Sie haben uns die Medaillen gegeben und ich habe sie dort gelassen.» Tentoglou nahm das Wort «Malakia» in den Mund, was übersetzt «Wichserei» heißt, aber im Griechischen als vulgärer Ausdruck üblich ist.

Tentoglou, der in Birmingham seinen vierten EM-Titel in Folge feierte, brach das Interview anschließend ab und begab sich auf die Suche nach der Plakette. Der Grieche fand seine Goldmedaille dann aber schnell wieder.