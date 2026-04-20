John Korir knackt nach 15 Jahren den Boston-Rekord und kassiert eine hohe Prämie. Doch auch Richard Ringer sorgt mit persönlicher Bestzeit für eine Überraschung.

Boston (dpa) – Der Kenianer John Korir hat den Boston-Marathon gewonnen und dabei den 15 Jahre alten Streckenrekord geknackt. Der 29 Jahre alte Titelverteidiger setzte sich in 2:01:52 Stunden durch und unterbot die Bestmarke von Geoffrey Mutai um 1:10 Minuten. Korir kassierte damit neben der Siegprämie von 150.000 Dollar auch einen Rekord-Bonus von 50.000 Dollar.

Zweiter wurde Weltmeister Alphonce Simbu aus Tansania, der bei der vergangenen WM Amanal Petros im Sprint besiegt hatte. Ex-Europameister Richard Ringer lief nach einer starken Vorstellung auf den achten Platz. Dabei gelang dem 37-Jährigen in 2:04:47 eine persönliche Bestleistung. Seine vorherige Bestmarke vom Valencia-Marathon 2024 unterbot Ringer um 59 Sekunden. Zudem durfte er sich über 8.500 Dollar Preisgeld freuen.