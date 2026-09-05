Emil Agyekum läuft beim Diamond-League-Finale über 400 Meter Hürden um ein Haar aufs Podium. Der Favorit und Weltrekordhalter gewinnt überlegen.

Brüssel (dpa) – Vizeeuropameister Emil Agyekum hat nach einem starken Schlussspurt am zweiten Tag des Diamond-League-Finals in Brüssel das Podest über 400 Meter Hürden knapp verpasst. Der 27-Jährige wurde in 48,18 Sekunden Vierter und musste sich im Fotofinish dem drittplatzierten Matheus Lima aus Brasilien geschlagen geben.

Den Sieg sicherte sich wie erwartet Limas Landsmann und Weltrekordhalter Alison dos Santos mit einem Meetingrekord von 46,70 Sekunden. Dos Santos hatte vor eineinhalb Wochen in Zürich in 45,80 Sekunden einen Weltrekord aufgestellt. In Brüssel verwies er Trevor Bassitt aus den USA (48,03 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Bebendorf wird Neunter

Über 3.000 Meter Hindernis landete der EM-Dritte Karl Bebendorf in 8:18,63 Minuten beim Sieg des Äthiopiers Gemechu Godana (8:08,67 Minuten) auf dem neunten Rang.

Das zweitägige Diamond-League-Finale in Brüssel war das vorletzte große Kräftemessen dieser Leichtathletik-Saison. Agyekum und Bebendorf waren am zweiten Tag die einzigen beiden deutschen Starter. Den Abschluss bilden die erstmalig stattfindenden Ultimate Championships in einer Woche in Budapest.