Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Hürden-Legende Harald Schmid deutscher Rekordhalter. Ein Berliner Leichtathlet ist aber nicht mehr weit von der Marke entfernt.

Budapest (dpa) – Der Berliner Emil Agyekum kommt dem Uralt-Rekord von Leichtathletik-Legende Harald Schmid immer näher. Mit 47,58 Sekunden bei seinem Sieg über 400 Meter Hürden kam Agyekum beim Meeting in Budapest bis auf eine Zehntelsekunde an den deutschen Rekord von Schmid heran. Dieser war 1982 als Europameister und 1987 als WM-Dritter jeweils 47,48 Sekunden gelaufen. Für den 27-jährigen Agyekum war es bereits die vierte Zeit seiner Karriere unter 48 Sekunden. Seine Bestzeit verbesserte er um 14 Hundertstelsekunden.

Merlin Hummel mit zweitbester Weite seiner Karriere

Im Hammerwerfen freute sich Merlin Hummel (Eintracht Frankfurt) über die zweitbeste Weite seiner Karriere. Der Vizeweltmeister erwischte im dritten Durchgang einen starken Versuch und verbuchte 81,74 Meter. Nur einmal hat er weiter geworfen – bei der WM 2025 in Tokio mit 82,77 Metern. Wie bei der WM vergangenes Jahr war nur einer besser als der Frankfurter: Ethan Katzberg. Der Weltmeister und Olympiasieger aus Kanada warf gleich dreimal über 82 Meter. Sein weitester Versuch landete erst nach 83,64 Metern.