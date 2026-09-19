Hodgkinson gewinnt das 800-Meter-Rennen – doch im Mittelpunkt steht ihr innovativer Laufanzug. Wie er entstanden ist und welche Inspiration dahintersteckt.

London (dpa) – Für Keely Hodgkinson wurde die rote Tartanbahn bei ihrem Heimrennen in London zum Laufsteg – ihr Sieg über die 800 Meter geriet dabei zur Nebensache. Denn Englands Leichtathletik-Star sorgte vor allem mit ihrem aerodynamischen schwarzen Ganzkörper-Laufanzug für Schlagzeilen. Die 24-Jährige lief beim Athlos-Meeting am Freitagabend mit dem spektakulären rückenfreien Outfit inklusive Kapuze und dunkler Sonnenbrille ungefährdet in 1:56,40 Minuten zum Erfolg.

Hinterher wurde nur über ihr innovatives Dress gesprochen. «Ich wollte mich wohlfühlen, aber auch ein bisschen sexy. Ehrlich gesagt fühlt es sich an, als würde ich nichts tragen», sagte Hodgkinson, die wegen einiger Verletzungen eine schwierige Saison hatte. Im letzten Rennen der Saison war es ihr erster Sieg seit dem Diamond-League-Meeting in London im Juli. «Niemand hat jemals cooler ausgesehen beim Gewinnen der 800 Meter», schrieb Ausrichter Athlos auf X dazu.

Sie habe mit dem US-amerikanischen Sportartikelriesen Nike fast ein Jahr an der Entwicklung gearbeitet. «Es ist eine Mischung aus Mode, Geschwindigkeit und Wissenschaft, die vielleicht die Zukunft des Sports prägen könnte. Es war eine echte Ehre, dass sie mich ausgewählt haben, um den Anzug als Erste zu zeigen», sagte Hodgkinson in britischen Medien.

Erinnerungen an Cathy Freeman vor 2026 Jahren

Das Outfit der Olympiasiegerin und Europameisterin erinnerte an die Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Dort lief die Australierin Cathy Freeman im grün-weißen Ganzkörperanzug über 400 Meter zu Gold. «Sie war vor meiner Geburt, aber ich habe das Rennen und Fotos gesehen. Es war wirklich toll, sich von der Vergangenheit inspirieren zu lassen und dem Ganzen gleichzeitig eine eigene Note zu verleihen. Dies ist die aktualisierte Version mit der neuen Technologie», sagte Hodgkinson.

Das eintägige Athlos-Meeting ist eine reine Frauen-Veranstaltung. Es wurde im vergangenen Jahr von Reddit-Gründer Alexis Ohanian, dem Ehemann der 23-fachen Tennis-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams, ins Leben gerufen.