Bei den deutschen Meisterschaften prallt Tobias Potye mit dem Kopf gegen einen Pfosten. Bei der EM fehlt er aber aus einem anderen Grund.

Birmingham (dpa) – Der einstige EM-Zweite Tobias Potye kann wegen einer Rückenverletzung nicht bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in England antreten. Das teilte der 31-Jährige auf Instagram mit. «Am Donnerstag habe ich mich im Krafttraining leider schwer am Rücken verletzt und muss daher die EM aus dem Krankenhaus verfolgen», schrieb Potye.

Der Münchner hätte eigentlich heute in Birmingham eintreffen sollen, wo am Montag die Wettkämpfe beginnen. Am Dienstag steht die Qualifikation im Hochsprung auf dem Programm.

Bei den deutschen Meisterschaften in Bochum hatte der Vize-Europameister von 2022 in München vor zwei Wochen großes Pech, als er mit dem Kopf gegen einen der Pfosten prallte, der die Stange hält. «Nach meiner Gehirnerschütterung bei der DM hatte ich mich zwar gerade wieder zurück ins Training begeben, allerdings sollte es wohl nicht sein», schrieb Potye nun.

In dieser Saison zeigte er bisher wechselhafte Leistungen, meisterte aber auch schon 2,30 Meter. Daher bedauerte Potye seine Absage: «Es ist besonders schade, da ich gerade dieses Jahr wieder gemerkt habe, was in meinen Beinen steckt, es aber einfach nicht so richtig zeigen konnte bisher.»

Schon weitere Absage im deutschen Team

Zuvor musste bereits Langstreckenläufer Mohamed Abdilaahi seine Teilnahme absagen. Den mehrfachen deutschen Rekordler plagen Fußprobleme. Über die 5.000 Meter am Montagabend hätte der gebürtige Mönchengladbacher zu den Favoriten gezählt.