Wegen Hitze in Tokio muss der Leichtathletik-Weltverband schon zwei Tage vor Beginn der WM erstmals den Zeitplan anpassen. Mehrere Ausdauerrennen fangen nun früher an als geplant.

Tokio (dpa) – Aufgrund der zu erwartenden Hitze in der japanischen Hauptstadt Tokio beginnen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft alle Straßenrennen der ersten drei Wettkampftage eine halbe Stunde früher als geplant. Die kurzfristige Änderung betrifft die Wettbewerbe im Gehen bei Frauen und Männern über die 35 Kilometer am Samstag, den Marathon der Frauen einen Tag später sowie den Marathon der Männer am Montag, wie der Weltverband World Athletics bekanntgab.

Alle Wettbewerbe fangen demnach um 0.30 Uhr deutscher Zeit statt um 1.00 Uhr an. Die Gesundheit und Sicherheit der Athletinnen und Athleten habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbands.

Die WM in Tokio beginnt am Samstag und findet damit ungewöhnlich spät im Jahr statt – in der Hoffnung, dass es nicht ganz so heiß ist wie im Hochsommer in der japanischen Metropole. Die Temperaturen seien aber nach wie vor auf einem vergleichbaren Niveau, hieß es von World Athletics. Für Sonntag und Montag werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Zudem ist es in Tokio sehr schwül.