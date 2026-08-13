Am heißesten EM-Tag qualifiziert sich der deutsche Hindernisläufer Niklas Buchholz für das Finale. Eine Verwarnung verwundert ihn - es geht um kühlendes Eis.

Birmingham (dpa) – Europarekordler Frederik Ruppert und der deutsche Meister Karl Bebendorf haben bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham souverän das Finale über 3.000 Meter Hindernis erreicht. Auch Niklas Buchholz ist im Endlauf am Sonntagabend dabei, obwohl er eine Gelbe Karte wegen eines Vorfalls um kühlendes Eis erhielt.

Bei Temperaturen von über 30 Grad und knalliger Sonne am späten Vormittag erhielt Buchholz nach dem Zieleinlauf eine Verwarnung und wunderte sich. «Der Kampfrichter meinte zu mir, meine Trainerin hätte mir vor dem Start von der Tribüne Eis gegeben. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich meine Cap mit dem Eis ihr gegeben habe und ob das auch verboten ist», berichtete Buchholz. Er wollte sich vor dem Start möglichst lange kühlen.

Buchholz: «Es ging ja nicht um Leben und Tod»

Der Kampfrichter habe sich aber nicht umstimmen lassen. «Er hat dann gesagt, wir haben das trotzdem so entschieden, und dann habe ich auch nicht weiter diskutiert. Ich glaube, es macht ja nichts, eine Gelbe Karte zu haben.»

Weil ein Platz unter den besten acht Läufern genügte, musste sich das deutsche Trio nicht komplett verausgaben. «Die letzte Runde ist dann trotzdem anstrengend, auch wenn es nicht um Leben und Tod ging», sagte Buchholz. «Auf der Zielgeraden habe ich nochmal richtig gezählt, und da war ich mir dann schon sicher, dass es reicht.»

Honsel im Hochsprung-Finale dabei

Im Hochsprung meisterte die zuletzt angeschlagene WM-Siebte Christina Honsel die Qualifikationshöhe von 1,91 Meter und startet somit auch im Finale am Samstagabend. Dorothea Gantert und Anna-Elisabeth Ehlers schieden ebenso aus wie Smilla Kolbe über 800 Meter und Johanna Martin über 400 Meter.