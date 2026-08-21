Armand Duplantis ist nicht nur der beste Stabhochspringer der Welt. Der Schwede hat auch ein Talent als Musiker. Nun singt er die offizielle Hymne für eine Leichtathletik-Premiere.

Budapest (dpa) – Stabhochsprung-Star Armand Duplantis beherrscht Rhythmus nicht nur im Anlauf, sondern auch am Mikrofon. Für die erste Auflage der Ultimate Championship in der Leichtathletik vom 11. bis 13. September hat der 26 Jahre alte Schwede den Popsong «Gold» aufgenommen. Duplantis schrieb das Lied gemeinsam mit Carl Silvergran und Oscar Chase, der das Stück auch produzierte.

«Gold» soll zur Hymne der Ultimate Championship werden. «Ich habe den Song darüber geschrieben, etwas zu repräsentieren, das viel größer ist als man selbst», sagte Duplantis. «Ich glaube, genau das tun wir alle, wenn wir auf der Bahn stehen. Wir repräsentieren unsere Familie, unser Team und unsere Trainer – und ich liebe diesen Gedanken. Musik und Sport sind zwei Dinge, die Menschen auf die beste Art zusammenbringen. „Gold“ ist ein Ausdruck davon», erklärte der Olympiasieger, der im Februar 2025 seine Debüt-Single veröffentlichte. Auf Spotify wurden seine Lieder mehr als elf Millionen Mal gestreamt.

Videodreh in Budapest und private Aufnahmen von Duplantis

Das Video zu «Gold» wurde in der beeindruckenden Stadtkulisse Budapests gedreht. In der ungarischen Hauptstadt findet die erste Austragung der Ultimate Championship statt. Es enthält aber auch private Aufnahmen von Duplantis als Kind und als Nachwuchsathlet sowie Bilder von den bislang größten Erfolgen des Weltrekordhalters. Auch Familienmitglieder, Freunde, andere Stabhochspringer und weitere Leichtathletik-Stars sind zu sehen.

«Dies ist eine große globale Sportveranstaltung. Da war es nur passend, eine Hymne zu haben, die das Publikum und die Fans auf der ganzen Welt inspiriert und von einem der ganz Großen geschrieben und gesungen wird», sagte der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, Sebastian Coe.

Weltverband lockt mit viel Geld

Die Ultimate Championship soll alle zwei Jahre stattfinden und das Saisonfinale des Leichtathletik-Jahres für die besten Sportlerinnen und Sportler in den jeweiligen Disziplinen bilden. Allerdings werden im Gegensatz zu einer WM oder EM nicht alle Disziplinen berücksichtigt.

Der Weltverband will mit dem Event und dem Preisgeld sein Bemühen unterstreichen, den Athletinnen und Athleten mehr Geld zu zahlen. Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von zehn Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das sind mehr als 8,5 Millionen Euro. Allein für einen Sieg gibt es 150.000 US-Dollar (rund 128.000 Euro). Duplantis wird «Gold» zum Abschluss der Veranstaltung am 13. September live im Stadion performen.