Bei der 40. Auflage des Marathons in Hamburg gelingt Samuel Fitwi ein Topergebnis mit einer Topzeit. Den deutschen Rekord verpasst er um 42 Sekunden.

Hamburg (dpa) – Samuel Fitwi ist beim Hamburg-Marathon die bislang zweitbeste Zeit eines deutschen Athleten in der Geschichte gelaufen. Mit einer persönlichen Bestleistung von 2:04:45 Stunden blieb er 42 Sekunden über dem deutschen Rekord von Amanal Petros. Seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2024 beim Valencia-Marathon verbesserte er um elf Sekunden.

Fitwi sorgte in Hamburg für den ersten deutschen Podestplatz seit Carsten Eich, der 1999 ebenfalls Zweiter geworden war. Den zweiten deutschen Sieg bei dem Laufspektakel in der Hansestadt seit Jörg Peter 1991 verpasste er knapp. Sieger des Jubiläumslaufs wurde überraschend der Marokkaner Othmane El Goumri (2:04:24 Stunden).