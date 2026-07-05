Robert Farken verbessert beim Diamond-League-Meeting in Eugene erneut einen deutschen Rekord. Malaika Mihambo zeigt ihre bisher stärkste Saisonleistung.

Eugene (dpa) – Robert Farken ist erneut zu einem deutschen Rekord gelaufen. Der 28 Jahre alte Leipziger steigerte beim Diamond-League-Meeting in Eugene seine Bestmarke über die Meile. Farken kam in 3:47,76 Minuten als Siebter ins Ziel. Den bisherigen Rekord von 3:48,83 Minuten hatte er am 27. Juli des Vorjahres in Berlin aufgestellt.

Trotz der persönlichen Saisonbestleistung von 6,92 Metern musste sich Weitspringerin Malaika Mihambo mit Platz fünf zufriedengeben. Am Ort ihres WM-Triumphes von 2022 überbot die 32-Jährige ihre bisherige Saisonbestmarke um fünf Zentimeter. Doch gleich vier Springerinnen waren noch besser als die Leichtathletin der LG Kurpfalz.

Es gewann Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tara Davis-Woodhall aus den USA mit 7,13 Metern hauchdünn vor Larissa Iapichino. Die Italienerin sprang nur einen Zentimeter weniger.

Podiumsplätze für Hummel und Abdilaahi

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry musste in einem starken Feld mit Platz fünf zufrieden sein. Die Mannheimerin kam bei ihrem besten Versuch auf 19,14 Meter und blieb damit im Rahmen ihrer Ergebnisse in der bisherigen Freiluft-Saison. Es gewann Ex-Weltmeisterin Chase Jackson aus den USA mit 20,56 Metern. Über 3.000 Meter Hindernis lief Ex-Europameisterin Gesa Krause in 9:07,50 Minuten auf Rang sechs direkt vor Lea Meyer (9:09,13).

Im ersten Teil des Meetings hatte Hammerwerfer Merlin Hummel Rang drei belegt. Der WM-Zweite schaffte in der Nacht zum Samstag 79,01 Meter. Olympiasieger und Weltmeister Ethan Katzberg aus Kanada gewann mit starken 83,33 Metern. Langstreckler Mohamed Abdilaahi belegte über die selten gelaufenen zwei Meilen Rang zwei. Saisonhöhepunkt für die Europäer sind die Leichtathletik-Europameisterschaften Mitte August in Birmingham.