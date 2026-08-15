Schock für den deutschen Geher Leo Köpp: Er wird auf Medaillenkurs liegend disqualifiziert. Die Enttäuschung beim 28-Jährigen ist groß.

Birmingham (dpa) - Geher Leo Köpp ist im Halbmarathon bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham an Postion zwei liegend disqualifiziert worden. Der 28-Jährige erhielt etwa bei Kilometer zwölf seinen vierten Disqualifikationsantrag und damit einen zu viel.

Köpp wurde aus dem Rennen genommen, diskutierte zwar noch einmal mit einer Kampfrichterin, verließ dann aber enttäuscht die Strecke. Er habe von den Disqualifikationsanträgen gar nichts mitbekommen, sagte Köpp im ZDF. «Ich habe mich sehr stark gefühlt. Ich habe mich super ruhig gefühlt.»

Beim Gehen muss stets ein Fuß Bodenkontakt haben. Kampfrichterinnen und Kampfrichter entlang der Strecke überwachen dies. Sollten Athletinnen und Athleten nicht regelkonform unterwegs sein, riskieren sie Disqualifikationsanträge und wie im Fall von Köpp sogar, komplett aus dem Rennen genommen zu werden. Die Kampfrichter signalisieren den Athleten die Anträge.

Neue Distanzen bei EM

Bei nahezu optimalen Bedingungen um die 15 Grad Celsius sicherte sich der Spanier Paul McGrath (1:23:23 Stunden) auf dem hügeligen Rundkurs in der Innenstadt Birminghams den Titel. Bei den Frauen siegte McGraths Landsfrau María Pérez in 1:30:06 Stunden.

Bei der EM in der britischen Stadt wurden die Wettbewerbe im Gehen erstmals auf der Halbmarathon- und Marathon-Distanz ausgetragen. Doppelstarts sind anders als bei vorherigen Europameisterschaften nicht möglich. Die bislang letzten deutschen EM-Medaillen im Gehen bejubelten Christopher Linke 2022 in München mit Silber über 35 Kilometer sowie Saskia Feige mit Bronze über 20 Kilometer.