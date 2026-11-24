Owen Ansah droht eine jahrelange Sperre. Die Verfahrens- und Anwaltskosten seien belastend, schreibt er. Der Sprintstar bittet im Netz um Spenden.

Hamburg (dpa) – In der Causa um einen angeblich verweigerten Dopingtest bittet der deutsche Sprintstar Owen Ansah mit Hilfe eines Spendenaufrufs um Unterstützung. «Nun droht mir eine vierjährige Sperre, die das Ende meiner sportlichen Karriere bedeuten könnte», schrieb der 25 Jahre alte Europameister in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. Dazu postete er ein Foto, das ihn als kleinen Jungen zeigt.

«Ich werde alles dafür tun, meine Sicht der Ereignisse darzulegen und für ein faires Verfahren zu kämpfen. Doch dieser Weg ist nicht nur emotional belastend, sondern auch mit erheblichen Verfahrens- und Anwaltskosten verbunden», schrieb er weiter. Dabei brauche er Unterstützung. Deshalb startete er auf der Online-Plattform GoFundMe einen Aufruf. Das Spendenziel sind 150.000 Euro.

«Mit dieser Kampagne möchte ich die bereits entstandenen und künftig anfallenden Kosten bewältigen können, um meinen Weg durch das Verfahren weiterzugehen und für meine sportliche Zukunft zu kämpfen.»

Vorwurf eines verweigerten Dopingtests

Er habe seit seiner Jugend für diesen Traum gekämpft, schrieb der deutsche 100-Meter-Rekordler. «Jetzt kämpfe ich darum, ihn weiterleben zu dürfen», so der Sportler des Hamburger SV.

Die Nationale Anti Doping Agentur wirft Ansah vor, einen Dopingtest verweigert zu haben. Er wehrt sich juristisch dagegen und bekräftigte: «Wichtig ist mir dabei eine klare Einordnung: Es handelt sich ausdrücklich nicht um

einen positiven Dopingtest oder den Nachweis einer verbotenen Substanz, sondern vielmehr um den Vorwurf einer angeblichen Verweigerung der Probenabgabe.»

Trotz der drohenden Sperre hatte Ansah im Sommer an den Europameisterschaften im englischen Birmingham teilgenommen. Dort gewann er den EM-Titel über 200 Meter sowie Bronze über 100 Meter.