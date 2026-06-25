Der kenianische Weltklasse-Läufer Kibiwott Kandie verstößt gleich zweimal gegen Anti-Doping-Regeln. Die Folge für den 30-Jährigen ist eine lange Sperre.

Monaco (dpa) – Der frühere Weltrekordhalter im Halbmarathon, Kibiwott Kandie, ist wegen zwei Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für sieben Jahre gesperrt worden. Wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilte, hat der Kenianer zum einen eine Probenabgabe verweigert und zum anderen ein Dopingkontrollverfahren manipuliert.

Kandie war bereits im März 2025 vorläufig suspendiert worden. Beide Verstöße hat der 30-Jährige demnach inzwischen eingeräumt. Die Strafe wurde daher von acht auf sieben Jahre reduziert.

Immer noch drittschnellster Läufer im Halbmarathon

Kandie hatte 2020 in Polen die Silbermedaille bei der Halbmarathon-WM gewonnen. Über die Distanz stellte er im selben Jahr in Valencia in 57:32 Minuten einen Weltrekord auf, der inzwischen aber mehrmals unterboten wurde. Hinter Weltrekordhalter Jacob Kiplimo aus Uganda und dem Äthiopier Yomif Kejelcha ist er aber immer noch der drittschnellste Halbmarathonläufer der Geschichte.

Zudem gewann Kandie auch 2022 und 2023 den Halbmarathon in Valencia. Beim Berlin-Marathon landete er 2024 auf dem 13. Platz.