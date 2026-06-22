Schon zweimal war der italienische Geher-Olympiasieger Alex Schwazer wegen Dopings gesperrt. Nun wird der Südtiroler in Deutschland positiv getestet.

Bonn (dpa) – Der italienische Geher-Olympiasieger Alex Schwazer ist als internationaler Starter bei den deutschen Straßenmeisterschaften positiv auf das Blutdopingmittel Epo getestet worden. Wie die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Nada) mitteilte, wurde ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet.

Zudem hat die Nada den 41-Jährigen nach dem positiven Test am 26. April im hessischen Kelsterbach suspendiert und eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft auf Basis des Anti-Doping-Gesetzes gestellt.

Schwazer, der 2008 in Peking über 50 Kilometer Olympia-Gold gewonnen hatte, hatte im Rahmen der DM im Marathon-Rennen in 3:01:55 Stunden die schnellste Zeit absolviert.

Schwazer schon zweimal wegen Dopings gesperrt

Der Südtiroler war bereits 2012 vor den Olympischen Spielen in London positiv auf Epo getestet worden und hatte später seine Schuld eingestanden. Er wurde daraufhin für vier Jahre gesperrt und erhielt eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Seine damalige Freundin, die frühere Eiskunstlauf-Weltmeisterin Carolina Kostner, soll ihm geholfen haben, Tests zu umgehen und war dafür für 16 Monate gesperrt worden.

Am 1. Januar 2016 war er im Auftrag des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics erneut positiv getestet worden. In seiner Urinprobe waren anabole Steroide festgestellt worden. Schwazer, der diesen Doping-Vorwurf immer zurückgewiesen hatte, wurde für acht Jahre gesperrt.

Er wollte bei der Unabhängigen Integritäts-Agentur (AIU) erreichen, dass seine Sperre aufgehoben wird. Dies hatte die AIU abgelehnt. Der Italiener legte Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas ein – und scheiterte.