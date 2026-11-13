2024 holte die Französin Auriana Lazraq-Khlass überraschend EM-Silber im Siebenkampf. Nun ist die 27-Jährige erst einmal gesperrt.

Monaco (dpa) – Die frühere Siebenkampf-Vizeeuropameisterin Auriana Lazraq-Khlass aus Frankreich ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für 22 Monate gesperrt worden. Das teilte die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) mit. Lazraq-Khlass verstieß im vergangenen Jahr innerhalb von Februar bis November dreimal gegen die Meldepflichten.

Alle Ergebnisse ab dem 20. November 2025 werden demnach annulliert. Ihre Silbermedaille von der EM 2024 in Rom darf Lazraq-Khlass damit aber behalten. Da die Sperre rückwirkend ab dem 26. März 2026 gilt, darf die Französin bis Januar 2028 nicht an Wettkämpfen teilnehmen.