Bei der Hochzeit von Olympiasieger Noah Lyles war Gina Lückenkemper Gast - demnächst lädt sie selbst ein. Deutschlands Sprintstar erlebt in diesem Jahr eine ungewöhnliche Saison-Premiere.

Clermont/Dresden (dpa) – Deutschlands Sprintstar Gina Lückenkemper plant für dieses Jahr ihre Hochzeit. «Wir werden in dem Jahr standesamtlich heiraten und in 2027 wird es dann auch noch mal eine größere Feier mit Familie und Freunden geben», sagte Lückenkemper kurz vor dem Start in den Leichtathletik-Sommer. Die 29-Jährige wird beim Meeting in Dresden am 31. Mai ihren ersten Saison-Wettkampf absolvieren.

Lückenkemper bei Lyles-Hochzeit zu Gast

Vor einem Monat postete Lückenkemper Fotos von der pompösen Hochzeit ihres Trainingskollegen Noah Lyles. Der amerikanische Olympiasieger und die jamaikanische 400-Meter-Läuferin Junelle Bromfield gaben sich das Ja-Wort. «Extravagant, wie das Ganze bei Noah auf der Hochzeit ausgefallen ist, wird das bei uns nicht ausfallen», sagte Lückenkemper.

«Das war total schön, Teil des Ganzen zu sein. Aber ich glaube nicht, dass ich der Typ dafür bin, was meine eigene Hochzeit betrifft. Ich glaube, das wird ein bisschen ländlicher», sagte die Doppel-Europameisterin von 2022.

WM-Fieber in den USA?

Noch weilt Lückenkemper in Florida. «In den letzten Jahren bin ich ja immer hier in den USA irgendwo so richtig in die Saison eingestiegen», sagte Lückenkemper. «Wenn ich in den USA bei Wettkämpfen an den Start gehe, dann schwimme ich mehr so ein bisschen in der Menge mit. Das ist in Deutschland dann doch noch mal etwas anderes», sagte die Sportlerin des Jahres 2022. «Da ist der Fokus dann schon noch mal ein bisschen anders, was ja etwas total Schönes ist.»