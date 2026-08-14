Shanice Craft holt im Diskuswurf die nächste deutsche EM-Medaille. Nur eine Niederländerin ist in Birmingham besser.

Birmingham (dpa) – Diskuswerferin Shanice Craft hat nach dreimal Bronze erstmals Silber bei Leichtathletik-Europameisterschaften gewonnen. Die 33-Jährige warf in Birmingham 65,72 Meter weit und musste sich nur der europäischen Jahresbesten Jorinde van Klinken geschlagen geben. Die Niederländerin, die am ersten Wettkampftag schon Silber im Kugelstoßen gewann, kam auf eine Weite von 67,67 Metern. Dritte wurde mit 64,61 Metern die Schwedin Vanessa Kamga.

Nach acht Jahren ist Craft zurück auf dem EM-Podium

Mit dem zweiten Platz landete Craft erstmals seit 2018 wieder auf dem Podest bei einer großen Leichtathletik-Veranstaltung. Damals hatte sie bei der Heim-EM in Berlin wie auch 2016 in Amsterdam sowie 2014 in Zürich Bronze gewonnen. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist die gebürtige Mannheimerin noch ohne Medaille.

Den fünften Platz erreichte die einstige EM-Zweite Kristin Pudenz. Die Olympia-Zweite von Tokio 2021, die sich in der Qualifikation schwergetan hatte, schaffte 63,27 Meter. Die 33-Jährige hatte vor vier Jahren in München den zweiten Platz belegt.