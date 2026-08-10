Yemisi Mabry beschert dem deutschen Team bei der ersten EM-Entscheidung in Birmingham gleich eine Medaille. Florian Bremm setzt sogar noch Silber drauf. Gina Lückenkemper schafft es nicht ins Finale.

Birmingham (dpa) - Erst stürmte Florian Bremm zu EM-Silber über 5.000 Meter, dann lief und hüpfte er wie ein Irrwisch vor der Tribüne mit einer deutschen Fahne auf und ab. Nach der erhofften Bronzemedaille durch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry setzte Bremm beim Start in die Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham im nur spärlich gefüllten Alexander Stadium noch einen drauf.

Lediglich Norwegens Lauf-Star Jakob Ingebrigtsen fing Bremm mit einem fulminanten Schlussspurt auf den letzten Metern noch ab. Der 25-Jährige jubelte schon beim Überqueren der Ziellinie, ließ sich danach auf die blaue Bahn fallen und schlug ungläubig die Hände vor das Gesicht.

Dagegen flossen bei Ex-Europameisterin Gina Lückenkemper nach dem - nicht überraschenden - Verpassen des 100-Meter-Finals ein paar Tränchen. Ein Zeckenbiss hatte Lückenkemper vor der EM ausgebremst.

Bremm nach Zieleinlauf ungläubig

Bremm ließ seinen Emotionen dagegen freien Lauf und war überwältigt vom Moment. «Es ist Wahnsinn, dass ich jetzt hier stehe. Ich habe oft davon geträumt, Ich gehe oft laufen, dann tagträumt man, auch von einem Interview. Jetzt stehe ich hier und weiß gar nicht genau, was ich sagen kann», sagte Bremm in der ARD. «Es war das stressigste Rennen meines Lebens, so viel Geschubse», betonte Bremm.

Anderthalb Runden vor Schluss zog er das Tempo an und schüttelte die Rivalen ab. Am Ende zog der lange verletzte Ingebrigtsen noch vorbei und gewann in 13:15,29 Minuten, Bremm überquerte die Ziellinie nach 13:15,60 Minuten.

In dieser Saison hatte er schon die 13-Minuten-Marke unterboten. Bremm füllte nun die Lücke, die durch das verletzungsbedingte Aus des deutschen Rekordler Mohamed Abdilaahi entstanden war.

Schilder mit riesigem Vorsprung zu Kugel-Gold

Mabry ist das Jubeln dagegen schon gewohnt. Sie schnappte sich im milden Abendlicht von Birmingham eine deutsche Fahne und feierte vor ihren Fans und ihrem Ehemann über EM-Bronze. Wieder einmal lieferte die Kugelstoß-Olympiasiegerin bei einer großen Meisterschaft ab.

Mabry wuchtete die Kugel bei der ersten Finalentscheidung in ihrem besten Versuch auf 19,50 Meter. Die niederländische Topfavoritin Jessica Schilder war mit 20,73 Metern eine Klasse für sich und holte souverän ihren dritten EM-Titel in Folge. Silber ging an ihre Teamgefährtin Jorinde van Klinken mit 19,64 Metern.

«Mit 19,50 mit einer Medaille rauszugehen, da bin ich heute sehr froh», sagte Mabry, die vormittags zunächst die Qualifikation souverän gemeistert hatte. «Über jede Medaille sollte man sich erfreuen, die habe ich mir heute hart erkämpft», hatte sie zuvor in der ARD betont.

Mabry schon mit ansehnlicher Medaillensammlung

Für die 27 Jahre alte Mannheimerin ist EM-Bronze einer der größten Erfolge seit dem sensationellen Gold Olympia in Paris vor zwei Jahren. Damals düpierte sie die Konkurrenz als Außenseiterin vollkommen überraschend. Wenige Monate zuvor hatte die seit Frühjahr verheiratete Mabry - früher Ogunleye - Bronze bei der EM in Rom gewonnen. In der Halle nahm sie unter anderem schon WM-Silber mit nach Hause.

Lückenkemper im Halbfinale raus

Mit einer Einzel-Medaille über 100 Meter wird es für Gina Lückenkemper vier Jahre nach Doppel-Gold bei der Heim-EM in München nichts. Bei den deutschen Meisterschaften wurde Lückenkemper nach ihrem Zeckenbiss nur Dritte, in Birmingham war im Halbfinale mit 11,28 Sekunden und dem 15. Platz in der Gesamtabrechnung Schluss. Auch Staffel-Kollegin Rebekka Haase konnte sich mit einer schwachen Zeit von 11,36 Sekunden nicht für das Finale qualifizieren.

«Ich habe nach den deutschen Meisterschaften keinen Hehl daraus gemacht, wie die Vorbereitung verlief, deswegen bin ich echt zufrieden mit dem Rennen», sagte Lückenkemper und bekam beim Interview wie schon vor gut zwei Wochen in Bochum feuchte Augen. «Die Tränchen sind viel mehr aus Dankbarkeit. Ich bin echt zufrieden, dass ich es hierher geschafft habe. Das sind eher Tränen des Glücks gerade», erklärte die 29-Jährige.

Die Hoffnungen der deutschen Sprinterinnen liegen nun auf den Staffeln, wie auch Haase betonte. Dort gab es zuletzt mit Bronze bei Olympia in Paris und den Weltmeisterschaften in Tokio nicht unbedingt erwartete Medaillen.

Die zweimalige Europameisterin Gesa Krause qualifizierte sich über 3.000 Meter Hindernis ebenso wie die einstige EM-Zweite Lea Meyer für den Endlauf am Donnerstag.