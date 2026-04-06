Zitternde Hände, Tränen und ganz viel Glück: Der 100-Meter-Olympiasieger Noah Lyles und die jamaikanische Sprinterin Junelle Bromfield feiern ihre Hochzeit. Die Braut kann es dabei gar nicht abwarten.

Trenton (dpa) – Große Gefühle beim schnellen Brautpaar: US-Sprintstar Noah Lyles und die jamaikanische Leichtathletin Junelle Bromfield haben in einer tränenreichen Zeremonie geheiratet. Die 28-Jährige konnte es dabei offenbar kaum abwarten, den 100-Meter-Olympiasieger von Paris 2024 zu ehelichen. «Ich habe gehört, ich sei nicht zum Altar gegangen, sondern gerannt», sagte Bromfield im «Vogue»-Interview.

Lyles: «Ich wusste schon, dass ich weinen würde»

Während der Trauung in Trenton im US-Bundesstaat Georgia am vergangenen Samstag wurde das Paar dann von den Emotionen überwältigt. «Ich wusste schon, dass ich weinen würde, ich wusste nur nicht wann», sagte Lyles. Aber als Bromfield den Titel ihres Gelübdes vorlas, habe er gedacht: «Oh ja, jetzt ist es so weit. Jetzt weine ich.» Ihre Hände hätten so sehr gezittert, dass sie das Gelübdebuch nicht halten konnte, erzählte der 28-Jährige. «Also habe ich es für sie gehalten. Aber ich habe auch geweint, also konnte ich mir selbst die Tränen nicht abwischen. Es war ein unglaublich magischer Moment.»

Gerührt zeigte sich das langjährige Paar auch von seinen Gästen. «Es war einfach unglaublich zu sehen, wie sich verschiedene Kulturen vereinten», sagte Bromfield. Die Hochzeitsgesellschaft habe die ganze Nacht getanzt. «Egal, welche Musik lief: Amerikaner und Jamaikaner waren gemeinsam auf der Tanzfläche und hatten einfach eine großartige Zeit.»

Gina Lückenkemper gratuliert

Zu den ersten Gratulanten bei Instagram gehörten etwa Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper und die niederländische Olympiasiegerin Femke Bol.

Lyles hatte im vergangenen Jahr in Tokio zum vierten Mal nacheinander über 200 Meter den WM-Titel gewonnen. Bei Olympia in Tokio und Paris holte er über diese Distanz Bronze. Bromfield feierte mit Jamaikas 4x400 Meter-Staffel ihre größten Erfolge, bei Olympia in Tokio gewann sie Bronze, bei der WM in Eugene 2022 Silber. 2022 in Belgrad wurde die 28-Jährige zudem Staffel-Hallenweltmeisterin.