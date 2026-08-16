Für das deutsche Sprint-Team gibt es zum EM-Abschluss in Birmingham noch eine Medaille. Die Mixed-Staffel stürmt zu Silber.

Birmingham (dpa) - Die gemischte deutsche Sprint-Staffel hat sich bei der EM-Premiere in Birmingham die Silbermedaille gesichert. Kevin Kranz, Rebekka Haase, Heiko Gussmann und Gina Lückenkemper kamen über die 4x100 Meter nach 40,11 Sekunden ins Ziel.

Den Sieg holte sich mit einem Europarekord in 39,97 Sekunden das Mixed-Team von Gastgeber Großbritannien. Die nun vierfache Europameisterin Amy Hunt brachte die Führung auf der Zielgeraden gegen Lückenkemper ins Ziel. «Ich habe einfach nur Gas gegeben und ich wollte sie mir krallen.», sagte Lückenkemper in der ARD über das Duell mit Hunt und fügte hinzu: «Es ist mir leider nicht gelungen.» Bronze ging an Spanien in 40,42 Sekunden. Die 4x100-Meter im Mixed waren erstmals Teil der Leichtathletik-Europameisterschaften.

Schon Silber für die Männer-Staffel

Für Kranz und Gussmann ist es schon die zweite Medaille in Birmingham nach Silber mit der 4x100-Meter-Staffel der Männer am Samstag. Im Einzel hatte der von einer Sperre bedrohte Owen Ansah den Titel über 200 Meter und Bronze über 100 Meter gewonnen. Wegen einer drohenden Sperre hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband Ansah vorsichtshalber nicht für die Staffeln aufgestellt, um keine nachträgliche Disqualifikation zu riskieren.

Haase und Lückenkemper entschädigten sich für das Aus der deutschen Frauen-Staffel im Vorlauf. Dort hatte der letzte Wechsel von Sophia Junk auf Lückenkemper nicht geklappt. Die DLV-Sprinterinnen hatten zuletzt jeweils Bronze bei Olympia 2024 in Paris und der WM im Vorjahr in Tokio geholt. Bei der Heim-EM 2022 in München gehörten Haase und Lückenkemper zum Gold-Team.