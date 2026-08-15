Wegen einer drohenden Sperre fehlt Owen Ansah in der deutschen 4x100-Meter-Staffel. Doch trotzdem gibt es Silber.

Birmingham (dpa) – Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Männer hat ohne 200-Meter-Europameister Owen Ansah EM-Silber gewonnen. In der Besetzung Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann und Lucas Ansah-Peprah sprintete das deutsche Quartett in 38,64 Sekunden auf den zweiten Platz im Alexander Stadium in Birmingham. Den Sieg sicherten sich die favorisierten Briten in 38,45 Sekunden. Dritter wurde Belgien in 38,70 Sekunden.

Wegen einer drohenden Sperre hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband Ansah vorsichtshalber nicht für die Staffel aufgestellt, um keine nachträgliche Disqualifikation zu riskieren. Stattdessen schaute Ansah als «Edelzuschauer» zu, wie er selbst nach seinem Coup über die 200 Meter am Freitagabend ankündigte.

Vor zwei Jahren war Ansah noch dabei

Ob mit Ansah sogar der Titel möglich gewesen wäre, bleibt Spekulation. Bei der vergangenen EM vor zwei Jahren in Rom hatte die deutsche Staffel mit Ansah Bronze gewonnen. Die bislang letzte Goldmedaille für ein deutsches Team gab es 1962 in Belgrad.

Die deutsche Frauen-Staffel war im Vorlauf nach einem missglückten Wechsel nicht ins Ziel gekommen und damit überraschend ausgeschieden. Sowohl bei Olympia 2024 in Paris als auch bei der WM in Tokio vor fast einem Jahr gewann das deutsche Team um Gina Lückenkemper Bronze. Dieses Mal feierten stattdessen die deutschen Sprint-Männer.