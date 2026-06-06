Topzeit von Owen Ansah: Bei der Sparkassen-Gala in Regensburg bricht der 25-Jährige mit der Zeit von 9,98 Sekunden seine bisherige Bestmarke um eine Hundertstelsekunde.

Regensburg (dpa) – Der deutsche Sprinter Owen Ansah hat den deutschen Rekord über 100 Meter gebrochen. Der 25-Jährige sprintete bei der Sparkassen-Gala in Regensburg in 9,98 Sekunden ins Ziel und war damit eine Hundertstelsekunde schneller als bei seiner bisherigen Bestmarke, die er 2024 bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig gelaufen war.

Nach seiner Topzeit bei 0,8 Meter pro Sekunde Rückenwind posierte Ansah für die Fotografen vor der Anzeigetafel. «Ich wusste, dass ich schnell bin. Ich wollte es heute unbedingt auf die Bahn bringen. Und ich meine, die Zeit spricht für sich», sagte er in der «Sportschau». Er habe sich in dieser Saison vorgenommen, seine persönliche Bestleistung noch zu schaffen. «Ich bin megahappy», so Ansah. Zweiter in dem Rennen wurde Yannick Wolf in 10,14 Sekunden, Dritter Lucas Ansah-Peprah in 10,17 Sekunden.