Das gab's noch nie: Ein 17-Jähriger wird Leichtathletik-Weltmeister. Der Amerikaner Cooper Lutkenhaus rennt der Konkurrenz über 800 Meter davon.

Torun (dpa) – Der amerikanische Teenager Cooper Lutkenhaus hat sich bei der Hallen-WM zum jüngsten Leichtathletik-Weltmeister der Geschichte gekürt. Im Alter von 17 Jahren und 93 Tagen ist Lutkenhaus nach seinem Sieg bei den Titelkämpfen in Polen über 800 Meter laut dem Weltverband auch der jüngste Einzelmedaillengewinner überhaupt – egal ob unter dem Hallendach oder draußen im Stadion. Lutkenhaus setzte sich im Endlauf 300 Meter vor dem Ziel an die Spitze des Feldes und konnte von der Konkurrenz nicht mehr eingeholt werden.

Der Teenager siegte in 1:44,24 Minuten vor dem Belgier Eliott Crestan, der nach 1:44,38 Minuten ins Ziel kam. Der Spanier Mohamed Attaoui wurde Dritter. Ein deutscher Läufer war nicht am Start.

Favoriten in Polen stark

Einen Tag nach dem vierten WM-Titel von Leichtathletik-Star Mondo Duplantis in der Halle bejubelte auch ein anderer Favorit sein viertes Gold. Im Kugelstoßen siegte der Neuseeländer Tom Walsh bei den Titelkämpfen in Torun. In den Jahren 2016, 2018 und 2025 war der Neuseeländer ebenfalls schon der Beste seiner Disziplin unter dem Hallendach gewesen. Im Vergleich zu Lutkenhaus ist Walsh mit 34 Jahren ein echter Oldie.

«Viel Speed»

Am Tag zuvor hatte der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler Armand «Mondo» Duplantis mit 6,25 Metern wie schon so oft die Konkurrenz deklassiert. Während der 26 Jahre alte Seriensieger auf einen erneuten Weltrekordversuch verzichtete, feierte der Schweizer Simon Ehammer einen Weltrekord im Siebenkampf.

Der Zehnkampf-Konkurrent des deutschen Weltmeisters Leo Neugebauer verbesserte die 14 Jahre alte Bestmarke des Amerikaners Ashton Eaton mit 6.670 Punkten um 25 Zähler. «Der Siebenkampf ist mein Baby. Wenig Würfe, viel Speed und Sprünge. Das kommt mir entgegen», sagte Ehammer.