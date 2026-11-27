Emily Vogel trägt seit mehr als zehn Jahren das Trikot der DHB-Auswahl. Seit dem WM-Silber im Vorjahr erlebt sie mit dem Team einen sportlichen Höhenflug. Das weckt Begehrlichkeiten für die EM.

Stuttgart (dpa) – Bei der Frage nach der letzten EM-Medaille für die deutschen Handballerinnen musste Emily Vogel nicht lange überlegen – dabei war sie damals noch gar nicht geboren. «Die Zahl habe ich im Kopf: 1994», antwortete die Rückraumspielerin mit einem Lachen.

Kein Wunder, war ihre Mutter Andrea Bölk vor 32 Jahren doch als Spielerin dabei, als die DHB-Auswahl bei der Heim-EM Bronze holte. Bei der am kommenden Donnerstag beginnenden Endrunde möchte Vogel mit ihren Teamkolleginnen nun familiär nachziehen und die lange Durststrecke beenden. «Die Story wäre natürlich sehr geil. Dazu würde ich nicht nein sagen», erklärte die 28-Jährige.

Für Vogel wäre es der glanzvolle Abschluss eines Jahres, das im Sommer schon ein privates Highlight bereithielt. Da feierte Deutschlands Rückraum-Ass noch einmal Hochzeit, nachdem sie 2025 bereits standesamtlich geheiratet hatte. «Es war wunderschön und ganz anders, dieses Mal in Ungarn und ein bisschen im Princess-Style», berichtete Vogel und ergänzte: «Also heiraten macht Spaß.»

DHB-Team hat Medaille im Blick

Edelmetall bei der EM würde das Jahr abrunden. Der Gala-Auftritt beim souveränen 32:27 (20:8)-Sieg im vorletzten Test gegen den WM-Dritten Frankreich gibt für die Medaillen-Mission zusätzlichen Rückenwind. «Vor allem mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Die Französinnen bei acht Toren gehalten: Das haben die noch nicht allzu oft erlebt. Das ist eine absolute Auszeichnung für unsere Abwehr», resümierte Vogel zufrieden.

Der Silber-Coup bei der Heim-WM im Vorjahr – es war das erste Edelmetall für die DHB-Auswahl seit 19 Jahren – hat etwas ausgelöst und Begehrlichkeiten geweckt. «Natürlich wollen wir auf dem Level bleiben, uns weiterentwickeln und in der Weltspitze, wo wir angeklopft haben, etablieren», sagte Vogel. Sie weiß aber auch: «Das ist sehr, sehr hart, weil die Luft da sehr, sehr dünn ist.»

Und doch gehen die deutschen Handballerinnen die schwere Aufgabe bei der EM, wo Schweden, Serbien und die Slowakei die Vorrundengegner sind, mit großem Selbstvertrauen an. «Wir haben natürlich Erwartungen an uns selbst. Wir wollen uns immer gut präsentieren und das auf dem Feld lassen, was uns auszeichnet: Leidenschaft, Herz. Und ganz viel Spaß beim Handballspielen. Und dann gucken wir, was am Ende rauskommt», formulierte Kapitänin Antje Döll das EM-Motto.

Neues Selbstverständnis

Die Angst vor den Topteams, denen Vogel & Co. in den Jahren zuvor stets unterlegen waren, ist verflogen. «Wir arbeiten konsequent, professionell und legen einfach ein anderes Selbstverständnis an den Tag. Es ist eine andere Qualität, die wir mitbringen, ein anderes Miteinander, auch über Handballthemen zu sprechen, Ideen einzubringen, taktische Sachen auf dem Spielfeld kurz zu regeln», beschrieb Vogel die positive Entwicklung.

Die routinierte Halblinke kann die Veränderung gut einschätzen, hat sie in diesem Jahr doch ihr zehnjähriges Jubiläum in der DHB-Auswahl gefeiert. Seit ihrem Debüt im Juni 2016 hat es Vogel bisher auf 155 Länderspiele gebracht und ist damit neben Xenia Smits (156) die erfahrenste Spielerin im Aufgebot von Bundestrainer Markus Gaugisch.

EM-Generalprobe erneut gegen Frankreich

Während Smits wegen einer Blessur auch bei der EM-Generalprobe erneut gegen Frankreich am Samstag (15.30 Uhr/Dyn) in Neu-Ulm fehlen wird und damit weiter auf ihr Comeback nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes warten muss, ist Vogel auf eine wütende Reaktion des Olympia-Zweiten eingestellt.

«Ich erwarte auf jeden Fall, dass die sich das nicht noch einmal gefallen lassen wollen. Sie werden vor allem versuchen, irgendwelche Lösungen gegen unsere Abwehr zu finden. Denn im sechs gegen sechs hatten wir die absolut im Griff», befand Vogel. Ein gutes Omen – auch für die EM.