Die deutschen Handballerinnen kassieren einen Mini-Dämpfer rund sechs Wochen vor EM-Start. Dem überzeugenden Sieg gegen Dänemark folgt ein Remis gegen den WM-Vierten.

Odense (dpa) – Die deutschen Handballerinnen haben nach ihrem überzeugenden Sieg gegen Vize-Europameister Dänemark einen weiteren Erfolg verpasst. Einen Tag nach dem 26:21 kam die DHB-Auswahl bei der Golden League gegen den WM-Vierten aus den Niederlanden nicht über ein 25:25 (13:12) hinaus. Ein kleiner Dämpfer rund sechs Wochen vor EM-Start.

Nach einem schwachen Start mit zahlreichen Fehlwürfen setzte sich Deutschland in der 25. Minute erstmals auf zwei Tore ab (12:10). Weil die DHB-Auswahl offensiv weiter zu viele Fehler machte, geriet der Favorit wieder in Rückstand. Sechs Minuten vor Spielende war beim Stand von 23:23 alles offen. Torhüterin Sarah Wachter, die laut offizieller Statistik auf 17 Paraden kam, war die beste Spielerin auf dem Feld, konnte den Ausgleich aber nicht verhindern.

Wer für Deutschland bei der EM im Dezember auf Medaillenjagd geht, wird sich am Freitag zeigen. Dann nominiert Bundestrainer Markus Gaugisch seinen erweiterten Kader. Nach zwei letzten Formtests gegen Frankreich Ende November beginnt in Bratislava mit den Duellen gegen Schweden, Serbien und die Slowakei die Gruppenphase.