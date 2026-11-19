Der SC Magdeburg startet mit einem knappen Sieg bei GOG in Dänemark in die Hauptrunde der Champions League. Ein medizinischer Notfall unterbricht die Partie für fünfzehn Minuten.

Svendborg (dpa) – Der SC Magdeburg hat sich auch von einer 15-minütigen Notfall-Pause nicht aus der Erfolgsspur bringen lassen und das erste Spiel in der Hauptrunde der Champions League gewonnen. Der deutsche Handball-Meister setzte sich beim dänischen Vertreter GOG knapp mit 36:35 (21:20) durch und machte einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale. Beste Magdeburger Werfer waren Felix Claar und Omar Ingi Magnusson mit jeweils neun Toren.

Wegen eines medizinischen Notfalls musste die Partie in der zweiten Halbzeit für rund eine Viertelstunde unterbrochen werden. Anschließend schaffte GOG in Überzahl die Führung zum 30:29 (45.). Doch der SCM blieb konzentriert und führte seinerseits kurz vor Schluss mit zwei Toren (36:34/58.). Zwei Fehlwürfe von Magnusson gaben GOG die Chance zum Ausgleich, den Magdeburgs Torhüter Dominik Kuzmanovic gegen Lasse Vilhelmsen jedoch vereitelte.

Torhüter kein Faktor

Beide Teams hatten sich von Beginn an treffsicher gezeigt. Magdeburgs Lukas Mertens traf zur ersten Zwei-Tore-Führung des Spiels (5:3/5.), die jedoch nicht lange hielt – Magdeburger Fehler nutzten die Dänen zur ersten eigenen Führung. Bei den Gästen glänzte vor allem Magnusson, der nach zehn Minuten schon fünf Tore auf dem Konto hatte.

Beiden Abwehrreihen fehlte der Zugriff und auch die Torhüter bekamen kaum eine Hand an den Ball. Dennoch konnte sich der SCM nach 20 Minuten beim 15:11 auf vier Tore absetzen. Nach der Pause blieb das Spiel ausgeglichen. Am Ende jubelten der Bundesliga-Spitzenreiter über einen hauchdünnen Sieg.