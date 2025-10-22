Filip Jicha bleibt Trainer beim THW Kiel bis 2028. Der 43-jährige Tscheche verlängert seinen Vertrag und spricht von großer Freude an der Arbeit mit dem Team.

Kiel (dpa) – Handball-Rekordmeister THW Kiel und Trainer Filip Jicha setzen die Zusammenarbeit fort. Wie der Club mitteilte, hat der 43-jährige Tscheche seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Jicha trug von 2007 bis 2015 als Spieler das THW-Trikot und wechselte danach zum FC Barcelona. Nach seiner Rückkehr aus Spanien 2018 arbeitete er zunächst ein Jahr lang als Assistent des jetzigen Bundestrainers Alfred Gislason. Seit 2019 ist er Cheftrainer. Mit den «Zebras» gewann er bislang dreimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DHB-Pokal und einmal die Champions League.