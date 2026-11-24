Nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes soll Xenia Smits die deutschen Handballerinnen bei der EM verstärken. Der DHB erhofft sich davon eine Vorbildwirkung.

Ludwigsburg (dpa) – Der Deutsche Handballbund erhofft sich durch das Blitz-Comeback von Xenia Smits nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes eine Signalwirkung für Frauen im Leistungssport. «Wir hoffen, dass ihr Beispiel Schule macht und andere Spielerinnen merken, okay, ich kann Mutter werden und danach geht es weiter. Das ist sehr wichtig», sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.

Der Verband werde alles dafür tun, für Smits «den nötigen Rahmen zu schaffen, dass sie sich voll auf den Sport konzentrieren kann», bekräftigte Meckes. «Wir möchten, dass Xenia uns als zufriedene Spielerin verstärken kann. Wenn sie der Meinung ist, dass sie ihre Familie in der unmittelbaren Nähe braucht, dann machen wir das möglich. Dabei gibt sie den Takt vor», ergänzte der Sportvorstand.

Smits hatte sich im Frühjahr in eine Babypause verabschiedet und Ende August einen Sohn zur Welt gebracht. Seit Montag bereitet sie sich in Ludwigsburg mit der DHB-Auswahl auf die Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember vor. «Sie ist eine von 17 EM-Spielerinnen», bekräftigte Bundestrainer Markus Gaugisch.

Smits-Comeback in der Warteschleife

Im vorletzten EM-Test der DHB-Auswahl gegen Frankreich am Donnerstag (19.30 Uhr/ProSieben) in Stuttgart wird Smits allerdings wohl noch zuschauen müssen. «Sie ist noch nicht spielfähig, hat eine kleine Blessur, die sie noch ein paar Tage hindert», berichtete Gaugisch.

Die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes der 32 Jahre alten Rückraumspielerin sei «nicht so hoch, weil wir vorsichtig damit umgehen wollen. Sie muss erst einmal trainieren. Wir machen uns da keinen Stress», sagte der Bundestrainer.

Smits, die derzeit von den DHB-Ärzten medizinisch betreut wird, sei dennoch «ein hundertprozentiges Puzzlestück des Teams, auch wenn sie die ersten Trainingseinheiten noch nicht voll mitmachen konnte». Er hoffe, «dass wir sie Stück für Stück fit bekommen und ein Einsatz so schnell wie möglich machbar ist. Da bin ich guter Dinge. Aber es gibt keinen genauen Zeitplan.»