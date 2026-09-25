Der WM-Zweite wird seiner Favoritenrolle gegen Spanien gerecht, auch wenn noch nicht alles rund läuft.

Granollers (dpa) – Deutschlands Handballerinnen sind mit einem Sieg in die EM-Saison gestartet. Der WM-Zweite gewann in Granollers gegen Gastgeber Spanien mit 31:29 (15:13). Vor rund 400 Zuschauern waren Emily Vogel, Viola Leuchter, Antje Döll und Lisa Antl mit jeweils vier Toren beste Werferinnen für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch. Am Sonntag treffen beide Rivalen an gleicher Stätte erneut aufeinander.

Die DHB-Auswahl musste kurzfristig auf die gesundheitlich angeschlagene Rückraumspielerin Alina Grijseels verzichten. «Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme», sagte Team-Managerin Anja Althaus. Man werde schauen, «ob ein Einsatz im zweiten Spiel möglich ist.»

Deutschland nie im Rückstand

Trotzdem erwischte das deutsche Team den besseren Start und lag beim 4:1 nach acht Minuten erstmals mit drei Toren vorn. Doch dann schlichen sich erste Fehler ein, sodass Spanien Mitte der ersten Halbzeit zum 6:6-Ausgleich kam. Deutschland antwortete jedoch mit einem 5:1-Lauf und zehrte bis zur Pause von diesem Polster.

Großen Anteil daran hatte Torfrau Katharina Filter, die in der ersten Halbzeit acht Würfe der Spanierinnen abwehrte. Nach dem Wechsel rückte Sarah Wachter zwischen die Pfosten des deutschen Tores. Die Dortmunderin führte sich mit einem gehaltenen Siebenmeter gleich gut ein und parierte in der Schlussphase noch einen zweiten Strafwurf.

Noch wichtiger: Im Angriff spielte Deutschland jetzt schneller und variabler. Lohn war eine deutliche Sieben-Tore-Führung (23:16/39.). Der komfortable Vorsprung schmolz durch einige Fehler zwar noch einmal auf zwei Tore, der verdiente Sieg geriet aber zu keiner Zeit in Gefahr.