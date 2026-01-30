Portugal und Schweden liefern sich im EM-Platzierungsspiel einen Kampf auf Augenhöhe, der erst mit dem letzten Wurf entschieden wird.

Herning (dpa) – Der WM-Vierte Portugal hat sich in letzter Sekunde den fünften Platz bei der Handball-Europameisterschaft gesichert. Martim Costa traf fast mit der Schlusssirene zum 36:35 (16:16)-Sieg gegen Co-Gastgeber Schweden und löste damit großen Jubel bei den Südeuropäern aus.

Costa avancierte nicht nur zum Matchwinner, sondern war mit neun Toren auch bester Werfer für die Portugiesen. Für Rekord-Europameister Schweden traf Lukas Sandell (8) am häufigsten.