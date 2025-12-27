Sieg in Eisenach: SC Magdeburg geht ungeschlagen in EM-Pause

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit siegt Tabellenführer SC Magdeburg auch im Ostderby beim heimstarken ThSV Eisenach. Nun pausiert die Handball-Bundesliga bis Februar.

Eisenach (dpa) – Der SC Magdeburg geht ungeschlagen in die Europameisterschafts-Pause der Handball-Bundesliga. Der Tabellenführer siegte dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit auch im Ostderby beim heimstarken ThSV Eisenach mit 30:25 (14:14). Den größten Anteil am 17. Saisonerfolg im 19. Punktspiel der Magdeburger hatten Omar Ingi Magnusson (7) und Matthias Musche (7/2).

Für die Eisenacher, die ihre bisherigen Punkte allesamt daheim geholt und in der Werner-Aßmann-Halle erst die dritte Niederlage in dieser Saison kassiert haben, erzielten Peter Walz, Stephan Seitz und Vukasin Antonijevic (je 5) die meisten Tore. Wegen der EM vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen pausiert die Bundesliga bis zum 10. Februar.