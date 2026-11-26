Die deutschen Handballerinnen liefern im EM-Test gegen Frankreich phasenweise einen begeisternden Auftritt ab. Der WM-Zweite ist bereit für die Jagd nach Edelmetall.

Stuttgart (dpa) – Stabiles Abwehr-Bollwerk und effizienter Angriffswirbel: Deutschlands Handballerinnen haben ihren vorletzten EM-Test mit Bravour bestanden und berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall bei der Europameisterschaft geweckt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch feierte im ersten Duell mit dem WM-Dritten Frankreich einen klaren 32:27 (20:8)-Sieg und begeisterte die 4.622 Zuschauer in Stuttgart vor allem vor der Pause mit einem Gala-Auftritt.

Kapitänin Antje Döll mit sieben Toren und Rückraumspielerin Annika Lott (5) waren die besten Werferinnen für den Vize-Weltmeister, der sich gut eine Woche vor dem EM-Auftakt gegen Schweden in prächtiger Verfassung präsentierte. Weitere Vorrundengegner der DHB-Auswahl sind Serbien und die Slowakei.

Smits auf der Tribüne

Wie erwartet stand die zu Wochenbeginn für die EM nachnominierte Jung-Mama Xenia Smits noch nicht auf der Platte. Die 32-Jährige, die nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes vor dem Comeback steht, war mit einer Blessur ins Teamquartier angereist und noch nicht spielfähig. Smits verfolgte die Partie von der Tribüne aus mit.

Ob die Rückraumspielerin im zweiten Duell mit dem Olympia-Zweiten am Samstag (15.30 Uhr) in Neu-Ulm zum Einsatz kommen kann, ist offen. Definitiv wieder dabei sein wird dann Kreisläuferin Lisa Antl, die in Stuttgart aus privaten Gründen fehlte.

DHB-Team glänzt in Abwehr und Angriff

Auch ohne Abwehrstrategin Smits knüpfte die DHB-Auswahl an den Gala-Auftritt vom Vorjahr an. Auf dem Weg zum WM-Silber hatte sich Deutschland im Halbfinale überraschend deutlich mit 29:23 durchgesetzt.

Und auch dieses Mal lief es im deutschen Spiel rund. Nach knapp acht Minuten lag der WM-Zweite beim 6:2 bereits mit vier Toren vorn. Torfrau Katharina Filter war ein starker Rückhalt und wehrte in der ersten Halbzeit sieben Würfe ab, darunter einen Siebenmeter. Später durfte sie sogar einen eigenen Treffer bejubeln.

Ihre Teamkolleginnen packten in der Abwehr ordentlich zu und agierten im Angriff effizient. Kleines Manko: Durch eine Vielzahl von Zeitstrafen schwächte sich das deutsche Team immer wieder, was zusätzliche Kraft kostete. Ins Gewicht fiel das aber nicht. Nach 16 Minuten stand es 11:4.

Frankreichs Trainer reagierte mit einer zweiten Auszeit, doch auch in der Folge fand sein Team keine Mittel gegen die aggressive Deckung und das variable Angriffsspiel der DHB-Auswahl. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sich die Gaugisch-Schützlinge ein sattes Zwölf-Tore-Polster und wurden von den Fans mit Applaus in die Kabine verabschiedet.

Kleiner Durchhänger nach der Pause

Nach dem Wechsel gestaltete Frankreich die Partie ausgeglichener und verkürzte den Rückstand auf acht Tore (43.). Das lag auch daran, dass der Bundestrainer munter durchwechselte und die meisten Stammspielerinnen über weite Strecken der zweiten Halbzeit schonte.

Spannend wurde es aber nicht mehr. Nach dem kleinen Durchhänger nach Wiederbeginn straffte sich das deutsche Team wieder und wurde am Ende von den Zuschauern zu Recht für eine starke Vorstellung gefeiert.