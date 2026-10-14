Magdeburg/Nantes (dpa) - Der SC Magdeburg hat die Hauptrunde der Champions League erreicht, die MT Melsungen hingegen steht unter großem Druck. Der SCM siegte gegen Polens Meister Kielce vor 6.401 Zuschauer in der Getec-Arena mit 30:27 (13:14). Melsungen hingegen verlor bei HBC Nantes mit 25:33 (10:17).

Bester Magdeburger Torschütze war Gisli Kristjansson mit sechs Treffern. Mit 8:0 Punkten führt der deutsche Meister in Gruppe F und kann nicht mehr von einem der ersten zwei Ränge verdrängt werden. Melsungen hingegen fiel nach der zweiten Niederlage in der Gruppe B auf den dritten Rang zurück und kann bei einer weiteren Niederlage vorzeitig ausscheiden.

Wiegert schimpft: «Das ist hier kein Selbstläufer»

Magdeburg kam nicht gut in die Partie, lief früh einem Rückstand hinterher (1:4/7.), weil die Elbestädter zu oft an Ex-Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev scheiterten. Der SCM verkürzte zwischenzeitlich, doch nach knapp 13 Spielminuten griff Trainer Bennet Wiegert zur Auszeit. «Wir sind null da, ich brauche von allen mehr Energie - das ist hier kein Selbstläufer», schimpfte der Erfolgstrainer.

Nach der Pause drehte der SCM die Partie per Doppelschlag zur ersten Führung überhaupt. Schrittweise setzte sich Magdeburg nun ab, Kielce musste dem hohen Aufwand zunehmend Tribut zollen. Dennoch blieb die Partie bis in die Schlussminuten offen, weil die Polen sich nie aufgaben.

Melsungen ganz schwach

Melsungen war bereits bei Halbzeit um Schadensbegrenzung bemüht. Die Nordhessen erwischten einen ganz schwachen Tag, machten zu viele technische Fehler, waren im Abschluss nicht effektiv und in der Abwehr nicht griffig genug. Der französische Vizemeister ließ auch im zweiten Durchgang gegen nun verbesserte Gäste nichts mehr anbrennen.