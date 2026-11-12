Der Deutsche Handballbund will bei der Heim-WM neue Fans gewinnen und akkreditiert dafür so viele Influencer wie nie zuvor. Der Vorstoß birgt auch Risiken, wie ein Tennisturnier zeigt.

Berlin (dpa) – Das Smartphone immer griffbereit, die Kamera meist auf sich selbst gerichtet und Tausende Follower im Schlepptau: Influencer erobern zunehmend die großen Sportbühnen. Was im Fußball, bei NFL-Spielen oder auch Tennis-Turnieren längst zum Alltag gehört, soll auch bei der Handball-Heim-WM im Januar eine größere Rolle spielen. Der Deutsche Handballbund (DHB) will mehr Influencer akkreditieren – steht dabei aber vor einigen Herausforderungen.

«Wir kommen an dem Thema nicht mehr vorbei und sind bereits aktiv», sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Heim-WM wolle der Verband deshalb deutlich mehr Influencer akkreditieren als bei früheren Turnieren. «Influencer sind für den gesamten Handball ein reichweitenstarker Kommunikationskanal, ein Marketing-Tool.»

Wie das bei der WM aussehen könnte? Influencer filmen sich beim Anziehen des DHB-Trikots, nehmen ihre Follower mit aufs Spielfeld oder tippen vor laufender Kamera das Ergebnis. Sie fangen die Stimmung auf den Rängen ein, versuchen sich in der Fanzone beim Siebenmeterwerfen oder fordern Juri Knorr und Johannes Golla zu kleinen Challenges heraus. Immer mit dabei: ihre Follower.

Neue Zielgruppen, offene Fragen

Vor allem jüngere Zielgruppen hat der DHB dabei im Blick. «Über Influencer kommen wir mit Handball vor allem zu Kindern und jungen Menschen, die wir auf anderen Wegen kaum erreichen würden», sagte Schober. Allerdings gehe es nicht allein um möglichst große Reichweiten. «Die Herausforderung besteht darin, dabei auch authentisch die Werte und Botschaften zu vermitteln, die wir als Verband kommunizieren wollen.»

Bei der Akkreditierung von Influencern sieht der DHB noch offene Fragen. So müsse geklärt werden, welche Zugangsrechte Influencer beispielsweise im Vergleich mit Journalisten erhalten sollten. Der Verband entscheide derzeit von Fall zu Fall.

Tennis-Turnier als warnendes Beispiel

Noch ist die Influencer-Szene im deutschen Handball überschaubar. Zu den bekannteren Gesichtern gehören etwa Jari Brüggmann oder Niklas Braiger. «Wir müssen unsere Handball-Bubble auch mal verlassen. Wir müssen gucken, dass wir ein paar Influencer, die jetzt keine Handball-Influencer sind, mit in die Halle holen. Dass die mal bisschen präsentieren, wie unser Sport ist», forderte Ex-Nationalspieler Pascal Hens zuletzt im Dyn-Podcast «Harzblut».

Chancen und Risiken zeigten sich zuletzt bei den US Open. Rund 100 akkreditierte Content Creator erreichten zwar auch Menschen außerhalb der Tenniswelt. Für Ärger sorgten jedoch tanzende Besucher vor Ringlichtern und knallende Sektkorken. Die Organisatoren bestritten, dass akkreditierte Influencer für die Störungen verantwortlich waren.

Fischer: «Müssen dieses Spiel auch spielen»

Von solchen Begleiterscheinungen will sich Nationalspieler Justus Fischer nicht abschrecken lassen. Der 23-Jährige zählt zu den aktivsten DHB-Profis in den sozialen Medien. Mit seiner Schwester betreibt er einen Instagram- und TikTok-Kanal mit jeweils rund 40.000 Followern, mit Torhüter David Späth einen Podcast.

«Mich stört im Handball, dass dieses Social-Media- und Influencer-Thema noch so kleingeredet wird», sagte Fischer. Für junge Menschen seien dies wichtige Informationsquellen. «Also müssen wir im Handball dieses Spiel auch spielen.»

Auch Handball-Legende Stefan Kretzschmar hält es für grundsätzlich gut, wenn Influencer dem Sport zu mehr Popularität verhelfen. «Wenn jemand das gerne machen möchte, willkommen! Jeder, der diese Sportart weiter voranbringt, da freue ich mich drüber», sagte der 53-Jährige.

Dies dürfe bei der WM aus seiner Sicht aber nicht auf Kosten zahlender Fans gehen. «Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Korb rumgehen und Gratistickets verteilen als DHB, weil dazu ist dieses Event auch zu stark und zu kräftig und zu mächtig», sagte er.