Nach einer Lungenembolie kämpft sich Malin Sandberg zurück aufs Handballfeld – doch ihr Comeback dauert nur wenige Minuten. Was die 26-Jährige nun erneut ausbremst.

Blomberg (dpa) – Nach einer Lungenembolie und einer monatelangen Zwangspause muss die schwedische Handballerin Malin Sandberg den nächsten Rückschlag verkraften. Die Rückraumspielerin des deutschen Handball-Meisters HSG Blomberg-Lippe hat sich bei ihrem Comeback bei einem Sturz bereits nach wenigen Minuten am Handgelenk verletzt und wird erneut mehrere Monate ausfallen, wie der Bundesligist mitteilte.

Die 26-Jährige sei bereits operiert worden. In einigen Wochen sei ein weiterer Eingriff geplant, um den eingesetzten Draht wieder zu entfernen.

Im August hatte der Verein mitgeteilt, dass bei Sandberg eine Lungenembolie festgestellt worden war. Nach der Diagnose musste sie sich zunächst einer medizinischen Behandlung unterziehen und drei Monate pausieren. Erst danach durfte sie langsam wieder mit dem Kontaktsport beginnen.

Erhoffter Neustart bleibt vorerst aus

Sandberg hatte sich damals in einem emotionalen Beitrag bei Instagram an ihre Fans gewandt. Sie sei «unglaublich enttäuscht und frustriert», den Saisonstart verpasst zu haben, schrieb die Schwedin damals. Zugleich sei sie dankbar, dass die Lungenembolie rechtzeitig entdeckt worden sei und sie sich ansonsten gesund fühle. Ihr Ziel sei es «so stark wie möglich zu sein, wenn es wieder so weit ist», schrieb Sandberg damals.

Doch nun steht der schwedischen Handballerin erneut eine längere Zwangspause bevor. Sandberg war 2025 aus Frankreich zur Handballspielgemeinschaft aus der Stadt Blomberg im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe gewechselt. Gleich in ihrer ersten Saison in der Handball-Bundesliga gewann sie mit der HSG durch einen Finalsieg gegen Pokalsieger Borussia Dortmund den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte.