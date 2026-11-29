Im finalen EM-Test räumen die deutschen Handballerinnen erfolgreich einige Widerstände aus dem Weg. Das Remis gegen Frankreich bestärkt die DHB-Auswahl in ihrem Glauben an die eigene Stärke.

Neu-Ulm (dpa) – Nach der mit Bravour bestandenen EM-Generalprobe gewährte Markus Gaugisch den deutschen Handballerinnen ruhigen Gewissens einen freien Tag. «Sie sollen abschalten und sich mal nicht mit Handball beschäftigen», begründete der Bundestrainer das kleine Geschenk zum ersten Advent.

Mit dem 34:34 (15:16) gegen den WM-Dritten und Olympia-Zweiten Frankreich am Samstag in Neu-Ulm holte sich die DHB-Auswahl noch einmal Rückenwind für die Medaillen-Mission bei der Europameisterschaft, wo es vor 32 Jahren mit Bronze letztmals Edelmetall gab. «Die Vorbereitung war sehr positiv, nicht nur wegen der Ergebnisse. Wir haben jetzt dreimal nacheinander nicht gegen Frankreich verloren. Das gibt ein sehr gutes Gefühl», resümierte Gaugisch.

Nach den deutlichen Siegen im vorjährigen WM-Halbfinale (29:23) und im vorletzten EM-Test am vergangenen Donnerstag in Stuttgart (32:27) unterstrich das deutsche Team beim umkämpften Remis vor 3.727 Zuschauern seine gewachsene Reife. «Wir haben gezeigt, dass wir Emotionen haben und uns zurückkämpfen können. Das hat der Bundestrainer auch gelobt», sagte Kreisläuferin Lisa Antl.

DHB-Team mit großer Moral

Der bestandene finale Test verschaffte den nach dem WM-Silber im Vorjahr ohnehin schon selbstbewussten DHB-Frauen die endgültige Gewissheit, dass sie in 60 Minuten Widerstände aller Art aus dem Weg räumen können. Die frühe Rote Karte für Kapitänin Antje Döll (11. Minute), die ihre Gegenspielerin bei einer Abwehraktion unglücklich im Gesicht traf, wurde ebenso unbeeindruckt weggesteckt wie drei vergebene Siebenmeter, eine Vielzahl von Zeitstrafen und ein zweimaliger Vier-Tore-Rückstand.

«Wir hatten zwei Phasen, in denen wir die Französinnen nicht stoppen konnten, haben aber trotzdem immer weitergemacht. Wir können sehr viel mitnehmen aus diesem Spiel. Die Basis ist stabil, jetzt geht es darum, ein paar Extras noch zu verfeinern», sagte Gaugisch und schwärmte: «Es war ein geiles Spiel auf hohem Niveau. Beide Teams haben alles investiert, variabel und mit viel Tempo gespielt.»

Rückraum-Ass Emily Vogel, die wie Antl und Viola Leuchter fünf Tore erzielte, war ebenfalls begeistert vom erneut couragierten Auftritt des WM-Zweiten. «Wir wissen, was für eine Qualität in unserem Kader steckt und was wir auf der Platte bringen können. Es ist schön, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so selbstbewusst und stark spielen. Wenn wir die verbleibenden Tage nutzen wie bisher, bin ich überzeugt, dass uns ein guter EM-Start gelingt», sagte die 28-Jährige.

Fans geben Energie für EM

Zum Auftakt wartet mit Schweden am Freitag in Bratislava gleich die härteste Vorrundenaufgabe. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Serbien und Co-Gastgeber Slowakei. «Wir brauchen alle Punkte aus der Vorrunde. Wenn wir da etwas verschenken, wird der Weg zum Finalwochenende schwer, weil in der Hauptrunde mindestens noch zwei Duelle mit Topteams kommen», gab Gaugisch die Marschroute für die erste Endrunden-Etappe vor.

Auf einer Ehrenrunde nach dem Abpfiff holten sich seine Schützlinge bei den begeisterten Fans noch einmal Rückenwind. «Es tat gut, die Energie von den Rängen aufzunehmen und noch einmal diese Vibes zu spüren», sagte Vogel.

Auch Antl war begeistert von der Stimmung: «Das trägt uns natürlich.» In Bratislava droht dagegen angesichts des äußerst schleppenden Ticketverkaufs eine Geisterkulisse. «Da sind wir wahrscheinlich unter uns und müssen uns selbst anfeuern», sagte die 26-Jährige.

Gaugisch will das Team deshalb nicht nur taktisch optimal einstellen, sondern auch auf die erwartete trostlose Atmosphäre gewissenhaft vorbereiten. «Es ist sehr schade, weil die Frauen ein größeres Publikum verdient hätten. Aber wir haben darauf keinen Einfluss und müssen das wegstreichen», sagte der Bundestrainer und appellierte: «Das Wichtigste wird sein, dass wir unsere Stimmung hochhalten.»