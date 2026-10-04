Nur drei Monate nach seinem Wechsel von Flensburg nach Melsungen zieht es Johannes Golla schon wieder zurück in den Norden. Der Nationalspieler begründet seinen Wunsch mit eindrücklichen Worten.

Melsungen (dpa) – Deutschlands Handball-Kapitän Johannes Golla hat sich erstmals öffentlich zu seinem Wunsch nach einer schnellen Rückkehr von der MT Melsungen zum Bundesligarivalen SG Flensburg-Handewitt geäußert und diesen mit gesundheitlichen Problemen begründet.

«Der Abschied von Flensburg und all den geliebten Menschen dort hinterlässt Spuren. Menschen, die mich gut kennen, haben längst gesehen, dass es mir nicht gut geht und es mittlerweile nicht mehr nur Heimweh ist, sondern meine mentale Gesundheit ernsthaft gefährdet ist», schrieb Golla bei Instagram.

Der 28 Jahre alte Kreisläufer war erst im Sommer von Flensburg zu den Nordhessen gewechselt. Der Transfer war bereits im Dezember 2024 abgeschlossen worden. «Ich bin mir im Klaren darüber, dass die Entscheidung für den Vertrag in Melsungen verfrüht war», räumte Golla nun ein. Die Lebensumstände von ihm und seiner Familie hätten sich seither geändert.

Vereine im Dialog

Gollas Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer, wo der Nationalspieler bereits von 2015 bis 2018 spielte, gilt noch bis zum Sommer 2031. Er habe bisher immer seine Verträge erfüllt, befinde sich nun aber in einer Situation, «in der mir das unmöglich erscheint», so Golla.

Er könne nur einhundert Prozent geben, «wenn es mir gut geht. Und mir kann es nur gut gehen, wenn ich – als Mensch und nicht nur als Profi-Sportler – nicht nur auf meine körperliche, sondern auch auf meine mentale Gesundheit achte, meine Fehler anerkenne, für mich selbst und meine Familie einstehe und alles dafür gebe, meine Zukunft aktiv mitzugestalten», schrieb Golla weiter.

Flensburg unterstützt Golla

Flensburgs Sportchef Ljubomir Vranjes sicherte Golla die volle Unterstützung in den Gesprächen mit der MT Melsungen zu. «Natürlich unterstützen wir Johannes. Komisch wäre es, wenn wir das nicht machen. Er ist ja eine Legende in unserem Verein», sagte Vranjes am Samstag nach dem Bundesligaspiel der Norddeutschen gegen Frisch Auf Göppingen beim Streamingdienst Dyn.

Melsungens Sportvorstand Jesper Larsson erklärte zu der Causa: «Wir müssen uns natürlich noch einmal zusammensetzen und gucken, welche eventuellen Lösungen es gäbe. Fakt ist, dass Johannes einen Vertrag bis 2031 hier bei der MT hat und was da am Ende herauskommt, das müssen wir halt sehen.»

In ersten Gesprächen mit der SG habe man «keine Summe genannt, was es kosten würde, Johannes hier herauszukaufen».