Melsungen setzt sich in einem engen Champions-League-Spiel gegen Wisla Plock durch und bleibt im Rennen um die Hauptrunde. Der SC Magdeburg gewinnt auch sein fünftes Gruppenspiel

Kassel/Trondheim (dpa) - Die MT Melsungen hat ihre Chance auf den Einzug in die Hauptrunde der Champions League gewahrt. Der Handball-Bundesligist gewann gegen Wisla Plock aus Polen mit 28:26 (15:14) und liegt vor dem abschließenden Gruppenspieltag mit sechs Punkten gleichauf mit Plock und HBC Nantes. Zum Abschluss muss Melsungen bei Vardar Skopje antreten.

Vor 4.364 Zuschauern waren Eric Balenciaga und Aaron Mensing mit jeweils sechs Toren die besten Werfer der MT. Torhüter Nebojsa Simic avancierte vor allem in der Schlussphase zum entscheidenden Faktor. Melsungen hatte die Partie zum Endspiel erklärt, ein Sieg oder zumindest ein Remis war nötig, um die Chance auf die nächste Runde zu erhalten.

Nach anfänglicher Nervosität übernahmen die Gastgeber die Führung, ließen im temporeichen ersten Durchgang aber zu viele Chancen liegen. Auch Plock zeigte sich offensiv und defensiv stark. Nach der Pause agierte Melsungen konzentrierter und lag zwischenzeitlich mit drei Toren vorn. Die Polen kämpften sich jedoch immer wieder heran. In der Schlussphase sicherte Simic mit wichtigen Paraden den hart umkämpften Erfolg.

Magdeburg bleibt makellos

Der deutsche Meister SC Magdeburg bleibt derweil in der Königsklasse ungeschlagen. Bei Norwegens Champion Kolstad gewann der SCM mit 35:32 (15:15) und feierte damit den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel. Bester Werfer der Magdeburger war Philipp Weber mit elf Treffern. Der Sieg in Gruppe F und der Einzug in die Hauptrunde standen bereits vor der Partie fest. Am Mittwoch empfängt Magdeburg zum Abschluss Kriens-Luzern.

Angesichts der geklärten Tabellenkonstellation schonte Trainer Bennet Wiegert einige Stammkräfte. Wegen des Ausfalls von Magnus Saugstrup erhielten auch die Youngster Malte Elze und Tim Thielicke Einsatzzeit. Mit Thielicke und Weber in der Anfangsformation tat sich der SCM zunächst schwer und lag nach neun Minuten mit 3:6 zurück. Zahlreiche Fehlwürfe verhinderten zunächst eine frühere Wende, sodass es mit einem 15:15 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Magdeburg erstmals die Führung und setzte sich auf drei Tore ab. Kolstads Trainer Christian Berge reagierte mit einer Auszeit, doch der SCM fand zunehmend Sicherheit im Abschluss. Spätestens mit Webers elftem Treffer zum 32:26 in der 54. Minute war die Partie entschieden.