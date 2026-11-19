Der SC Magdeburg startet mit einem knappen Sieg bei GOG in Dänemark in die Hauptrunde der Champions League. Die MT Melsungen geht gegen Paris nach einem packenden Kampf leer aus.

Svendborg/Kassel (dpa) - Der SC Magdeburg hat sich auch von einer 15-minütigen Notfall-Pause nicht aus der Erfolgsspur bringen lassen und das erste Spiel in der Hauptrunde der Champions League gewonnen. Der deutsche Handball-Meister setzte sich beim dänischen Vertreter GOG knapp mit 36:35 (21:20) durch und machte einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale. Beste Magdeburger Werfer waren Felix Claar und Omar Ingi Magnusson mit jeweils neun Toren.

Die MT Melsungen hingegen musste sich in einem Handballkrimi Paris St. Germain mit 33:35 (18:18) geschlagen geben. Beste Werfer für die Nordhessen waren Johannes Golla und Aaron Mensing mit jeweils acht Toren.

Medizinischer Notfall in Dänemark

Wegen eines medizinischen Notfalls musste die Partie der Magdeburger in der zweiten Halbzeit für rund eine Viertelstunde unterbrochen werden. Anschließend schaffte GOG in Überzahl die Führung zum 30:29 (45.). Doch der SCM blieb konzentriert und führte seinerseits kurz vor Schluss mit zwei Toren (36:34/58.).

Zwei Fehlwürfe von Magnusson gaben GOG die Chance zum Ausgleich, den Magdeburgs Torhüter Dominik Kuzmanovic gegen Lasse Vilhelmsen jedoch vereitelte. «Das war heute ein richtig schweres Spiel. Doch was zählt, sind die zwei Punkte - die sind heute sehr viel wert. Wir wissen, wie knapp das am Ende war. Als die Crunchtime kam, waren wir da. Das ist wichtig», sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Von Beginn an hatten sich beide Teams treffsicher gezeigt. Beiden Abwehrreihen fehlte der Zugriff und auch die Torhüter bekamen kaum eine Hand an den Ball. Dennoch konnte sich der SCM nach 20 Minuten beim 15:11 auf vier Tore absetzen. Nach der Pause blieb das Spiel ausgeglichen. Am Ende jubelten der Bundesliga-Spitzenreiter über einen hauchdünnen Sieg.

Melsungen ebenbürtig

Melsungen begann gegen Paris engagiert und bot dem mit zahlreichen Nationalspielern gespickten Spitzenteam aus Frankreich von Beginn an Paroli. Besonders über den überragenden Golla am Kreis und Rückraumspieler Mensing kam die MT immer wieder zu erfolgreichen Abschlüssen. Doch auch die Franzosen beeindruckten mit viel Wurfgewalt aus dem Rückraum und Finesse.

Zwischenzeitlich drohte das Spiel zu kippen, als Paris mit drei Toren davonzog. Doch ein Doppelschlag von Golla und Mensing verhinderte dies. In der zweiten Halbzeit blieb Melsungen ebenbürtig, legte immer wieder vor. Auf der Gegenseite wurde aber Gäste-Torhüter Rodrigo Corrales immer stärker und hielt freie Würfe. Am Ende gewann Paris glücklich.