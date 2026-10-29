Die Rhein-Neckar Löwen holen Uwe Gensheimer zurück. Der frühere Handballstar soll als Direktor Sport neue Impulse geben. Erst im April hatte er den Posten als Sportchef räumen müssen.

Mannheim (dpa) – Kuriose Kehrtwende bei den Rhein-Neckar Löwen: Die Mannheimer setzen künftig doch wieder auf Vereinsikone Uwe Gensheimer. Der frühere Handball-Nationalspieler ist als Direktor Sport Teil der neuen Ausrichtung des Bundesligisten, teilte der Verein mit.

Gensheimer, der am Montag 40 Jahre alt wurde, soll zusammen mit Andre Bechtold (neuer Aufsichtsrat Sport) fortan «die langfristige sportliche Ausrichtung» gestalten. Erst im April hatte der Club den ehemaligen DHB-Kapitän von seinen Aufgaben als Sportlicher Leiter freigestellt.

Gensheimer war im Frühjahr der Verlierer eines Machtkampfs mit dem damaligen Trainer Maik Machulla, der fortan die Kaderplanung mit übernahm. Vor gut drei Wochen endete das Kapitel Machulla mit der Freistellung des 49-Jährigen, weil die Löwen den eigenen Ansprüchen klar hinterherhinkten. Der vorherige Co-Trainer Michael Abt übernahm. Vor dem 11. Spieltag sind die Nordbadener nur Tabellenzwölfter.

Gensheimer: «Wieder nah an der Mannschaft»

Der in Fankreisen beliebte Gensheimer war zuletzt zuständig für die Internationalisierung des Vereins und den Aufbau eines Scouting-Netzwerks. Nun gehe es für ihn in seiner neuen und alten Rolle wieder darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln. «Ich bin mir sicher, dass wir mit dem neuen Team und der neuen Struktur die richtigen Stellschrauben für eine erfolgreiche Zukunft drehen können», sagte er laut Mitteilung.

Gensheimer, der 204 Länderspiele für Deutschland absolvierte, hatte seine Spielerkarriere im Mai 2024 bei den Löwen beendet. Für die Mannheimer hatte er – unterbrochen von einem dreijährigen Abstecher zu Paris Saint-Germain – 18 Jahre lang gespielt.

Neben Aufsichtsrat Bechtold und Gensheimer installierte der deutsche Meister von 2016 und 2017 den bisherigen U19-Coach und Nachwuchskoordinator Martin Berger als neuen Co-Trainer der Profis. Als Athletiktrainer stößt Niklas Domanski, zuvor ebenfalls im Nachwuchs tätig, hinzu.