Die deutschen Handballer bekommen einen prominenten Zuschauer im Finale der EM. Bundeskanzler Friedrich Merz hat seinen Besuch angekündigt.

Herning (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich das EM-Endspiel der deutschen Handballer vor Ort gegen Gastgeber Dänemark nicht entgehen lassen. «Wir sehen uns am Sonntag in Dänemark in der Halle», schrieb er bei X und lobte das deutsche Team nach dem 31:28 gegen Kroatien in der Vorschlussrunde: «Finale – was für ein großartiges Spiel! Unsere Nationalmannschaft steht nach einem starken Turnier im EM-Endspiel.»

Das Spiel um Gold beginnt am Sonntag in Herning um 18.00 Uhr (ZDF und Dyn). Die beiden Mannschaften standen sich unter anderem im Endspiel der Olympischen Spiele in Paris 2024 gegenüber. Damals verlor die DHB-Auswahl mit 26:39.