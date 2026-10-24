Deutschlands Handball-Talente eilen von Goldmedaille zu Goldmedaille. Nun krönen sich auch die U16-Juniorinnen im WM-Finale gegen Ungarn zum Weltmeister.

Agadir (dpa) – Der Goldrausch im deutschen Handball-Nachwuchs geht weiter. Die U16-Juniorinnen haben sich bei der WM-Premiere in Marokko zum Weltmeister gekrönt und den beeindruckenden Erfolgslauf der DHB-Talente fortgesetzt. Im Finale von Agadir bezwang die Auswahl von Trainer Gino Smits Ungarn mit 37:32 (17:15). Romy Sieber war mit acht Treffern erfolgreichste Torschützin des DHB-Teams.

Die Deutschen gerieten nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunächst mit 6:8 in Rückstand (14.). Das Team ließ sich aber nicht abhängen, im Gegenteil: Mit einer 17:15-Führung ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte bauten die U16-Juniorinnen die Führung weiter aus und durften am Ende einen souveränen Sieg feiern. Mit dem Schlusspfiff fielen sich die Spielerinnen überglücklich und unter großem Jubel in die Arme.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte die deutsche Auswahl zunächst ihre drei Vorrundengegner Mexiko, Tunesien und Usbekistan bezwungen und anschließend im Halbfinale Russland mit 34:31 ausgeschaltet.

Deutschlands goldener Handball-Nachwuchs

Der Triumph ist längst kein Einzelfall mehr. Deutschlands Handball-Talente sammeln seit Jahren Titel wie am Fließband. 2023 krönte sich die männliche U21 bei der Heim-WM zum Weltmeister. Zwei Jahre später gewannen die männliche U17 und U19 jeweils WM-Gold, während die weibliche U19 Europameister wurde.

Auch 2026 setzte sich die Erfolgsserie fort. Die U20-Juniorinnen gewannen in China den WM-Titel, die männliche U18 triumphierte bei der Europameisterschaft in Serbien. Nun legte die weibliche U16 nach.

Rückenwind für die Heim-WM?

Auch im Erwachsenenbereich ist der deutsche Handball auf Erfolgskurs. Bei der Frauen-WM 2025 und der Männer-EM 2026 gewannen die DHB-Teams jeweils Silber. Der ganz große Coup blieb zuletzt allerdings aus. Die nächste Chance bietet sich bereits im Januar, wenn die deutschen Handballer bei der Heim-WM nach dem Titel greifen.