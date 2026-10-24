Die deutschen Handballerinnen meistern die harte Standortbestimmung gegen Dänemark. Der Auftritt macht Mut für den Medaillentraum im Dezember.

Odense (dpa) – Deutschlands Handballerinnen haben knapp sechs Wochen vor der EM ihre Medaillenambitionen mit einer guten Vorstellung gegen Vize-Europameister Dänemark untermauert. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann im Rahmen der Golden League mit 26:21 (15:10).

Beste deutsche Spielerin war Torhüterin Katharina Filter mit 14 Paraden. Bereits am Sonntag (13.30 Uhr) muss sich die deutsche Riege gegen die Niederlande erneut beweisen.

Deutschland mit starker Abwehrleistung

Anders als zuletzt verkraftete die deutsche Abwehr den Ausfall von Xenia Smits gut und ließ in den ersten 14 Minuten nur vier Gegentore zu. Trotz einiger Ungenauigkeiten im Angriff zog der WM-Zweite dank wuchtiger Würfe von Emily Vogel und Viola Leuchter auf 8:4 davon. Dänemark scheiterte immer wieder an eigenen Fehlern oder DHB-Torfrau Filter.

In der Folge erlaubte sich Deutschland eine kurze Schwächephase und kam zu selten in gute Wurfpositionen. Weil sich aber auch Dänemark viele Ballverluste leistete und Nieke Kühne und Alexia Hauf aufdrehten, baute das DHB-Team seinen Vorsprung auf 15:9 aus.

Nach der Pause schwächelte die deutsche Offensive extrem, und Anna Kristensen wuchs im dänischen Tor über sich hinaus. Der DHB-Vorsprung schrumpfte in der 45. Minute auf 17:16. Fünf Minuten vor Spielende lag Deutschland dank Annika Lott wieder 22:19 in Führung. Torhüterin Filter hielt den Sieg fest.

Auf wen trifft Deutschland bei der EM?

Am Freitag gibt Gaugisch seinen erweiterten EM-Kader bekannt. Ende November stehen zwei hochkarätige Testspiele gegen Frankreich an, ehe sich der DHB-Tross auf den Weg nach Bratislava macht. Dort trifft die deutsche Auswahl in der EM-Vorrunde auf Schweden, Serbien und die Slowakei.