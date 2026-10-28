Seit 2024 kümmert sich Benjamin Chatton als Nationalmannschaftsmanager um die organisatorische Arbeit bei den deutschen Handballern. Die Zusammenarbeit soll noch mindestens zwei Jahre weitergehen.

Dortmund (dpa) – Benjamin Chatton bleibt über die nächsten Olympischen Spiele hinaus Nationalmannschaftsmanager der deutschen Handballer. Der DHB hat den Vertrag mit dem 45-Jährigen vorzeitig bis einschließlich der WM 2029 verlängert. Die Titelkämpfe finden dann in Deutschland und Frankreich statt.

«Benjamin Chatton hat in den vergangenen beiden Jahren neue Maßstäbe in der Organisation unserer Nationalmannschaft gesetzt und das Umfeld und die Rahmenbedingungen weiter professionalisiert», begründete DHB-Sportvorstand Ingo Meckes die Verlängerung des Kontrakts und lobte: «Lehrgänge und Turniere sind bis zum kleinsten Detail durchgeplant, so dass sich Spieler und Trainerteam zu hundert Prozent auf den Sport konzentrieren können.»

Seit 2024 im Amt

Chatton übernahm 2024 das Amt, das damals neu geschaffen wurde. Seither arbeitet der ehemalige Finanzvorstand des DHB eng mit Bundestrainer Alfred Gislason zusammen, dessen Vertrag nach Olympia 2028 endet. «Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren sportlich und organisatorisch viel bewegt. Darauf wollen wir aufbauen, uns kontinuierlich weiterentwickeln und die Rahmenbedingungen für sportlichen Erfolg weiter verbessern», sagte Chatton.

Das nächste Highlight für die DHB-Auswahl ist die Heim-WM im Januar kommenden Jahres. Vor heimischer Kulisse will der EM- und Olympia-Zweite erneut um die Medaillen mitspielen.