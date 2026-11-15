Olympiasieger Lukas Märtens hat die Pokal-Viertelfinals ausgelost. Neben Kiel gegen Melsungen stehen auch die weiteren Duelle fest. Wer schafft den Sprung ins Final Four?

Magdeburg (dpa) Rekordsieger THW Kiel trifft im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals auf den Ligarivalen MT Melsungen. Dieses Duell zog Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und der SG Flensburg-Handewitt (37:29).

Auch die Magdeburger und die Flensburger können sich in der Runde der acht besten Teams über lösbare Aufgaben freuen. Der SCM trifft im VfL Eintracht Hagen auf den letzten Zweitligisten im Wettbewerb, muss aber auswärts antreten. Die SG empfängt die Ligakonkurrenz von Frisch Auf Göppingen. Titelverteidiger Füchse Berlin reist zum Bundesliga-Duell zum HC Erlangen.

Gespielt wird das Viertelfinale am 16. und 17. Dezember. Das Final Four folgt dann am 10. und 11. April 2027.