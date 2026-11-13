Bundestrainer Alfred Gislason nominiert seinen erweiterten Kader für die Handball-WM. Und er zaubert für den Notfall drei Routiniers aus dem Hut.

Dortmund (dpa) – Trotz ihres Rücktritts stehen die langjährigen Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler und Kai Häfner für die Heim-WM auf Abruf. Die beiden Europameister von 2016 wurden von Bundestrainer Alfred Gislason ebenso in den erweiterten 35er-Kader für die Endrunde im Januar 2027 berufen wie Fabian Wiede. Der Olympia-Dritte von 2016 bestritt letztmals bei der EM 2022 ein Länderspiel für Deutschland.

«Zwei Monate vor einem Turnier einen erweiterten Kader festzulegen, der möglichst viele Eventualitäten berücksichtigt, ist eine Herausforderung. Wie schnell sich Situationen ändern können, haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt», begründete Gislason seine Entscheidung.

Der 37 Jahre alte Häfner vom Bundesligisten TVB Stuttgart hatte nach dem Silber-Coup des DHB-Teams bei den Olympischen Spielen 2024 seine Auswahlkarriere beendet. Kreisläufer Pekeler hatte seinen Abschied bereits vor der Heim-EM im selben Jahr, bei der er nicht im Aufgebot stand, verkündet. Seinen letzten Auftritt im DHB-Trikot hatte der 35 Jahre alte Kreisläufer vom deutschen Rekordmeister THW Kiel bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Bundestrainer geht auf Nummer sicher

Während des Turniers kann Gislason bei Bedarf nur Spieler aus dem beim Weltverband gemeldeten Pool nachnominieren. «Letztlich sichern wir uns mit dieser Formation ab, um in verschiedensten Szenarien bestehen zu können. Wir müssen nicht nur berücksichtigen, was während des Turniers geschehen kann, sondern auch was auf dem Weg dorthin noch passieren kann. Denn die Spieler haben in den Vereinen bis Weihnachten noch ein herausforderndes Programm vor sich», sagte Teammanager Benjamin Chatton.

Das WM-Aufgebot wird der Bundestrainer voraussichtlich am 14. Dezember nominieren. Am Morgen des Eröffnungsspiels gegen Tunesien am 13. Januar in München muss sich Gislason final auf maximal 18 WM-Spieler festlegen, von denen bei jeder Partie aber nur 16 im Kader stehen dürfen.

«Dieser 35er-Kader spiegelt wider, was unsere Nationalmannschaft ausmacht: Individuelle Klasse, Breite, Erfahrung und Perspektive sowie maximale Identifikation», sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: «Das zeigt sich auch in der Zusage eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetretener Spieler, Handball-Deutschland im Notfall zu helfen, aber auch in der Berücksichtigung von Top-Talenten aus unserer Eliteförderung.»

Zu denen gehören U19-Weltmeister Rasmus Ankermann (THW Kiel), U18-Europameister Toma Gadza (HC Hamburg) und U21-Weltmeister Sören Steinhaus (Bergischer HC), die allesamt über keinerlei Länderspielerfahrung verfügen.