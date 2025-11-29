«Haben einfach Bock»: Junge Wilde tun Handball-Frauen gut

Die deutschen Handballerinnen sind bei der Heim-WM auf Kurs. Das liegt zum Teil auch an den starken Leistungen der jüngeren Spielerinnen.

Stuttgart (dpa) – Die tragende Rolle von Nieke Kühne und Nina Engel in der Auswahl der deutschen Handballerinnen beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf das Schleppen der Bälle im Training. Im Gegenteil: Die Team-Küken übernehmen bei der Heim-WM zunehmend Verantwortung und begeistern mit ihren frechen Auftritten auch den Bundestrainer.

«Ich freue mich, dass wir in Deutschland über die letzten Jahre junge Spielerinnen dahin gebracht haben, dass sie mit solchen individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Die haben einfach Bock zu spielen», lobt Markus Gaugisch die junge Generation, zu der auch Viola Leuchter (21) zählt.

Beim 38:12-Sieg gegen Uruguay glänzten vor allem Kühne (21) und Engel (22) mit jeweils sieben Toren als eiskalte Vollstreckerinnen. Von Nervosität keine Spur. Auch wenn WM-Debütantin Kühne zugibt: «Es ist schon sehr aufregend und cooler, als ich es mir vorgestellt habe.»

Routiniers loben die Youngster

Auf dem Parkett zeigt sich Kühne davon jedoch unbeeindruckt. Mit insgesamt zwölf Toren ist sie vor dem Vorrundenfinale gegen Serbien am Sonntag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart die beste deutsche WM-Werferin. «Sie kommt mit viel Dampf und hat das bisher sehr gut gemacht», lobt Xenia Smits, mit 149 Länderspielen die Erfahrenste im Team.

Auch Kapitänin Antje Döll, mit 37 Jahren die Älteste in der DHB-Auswahl, ist begeistert von der unbekümmerten Spielweise der jungen Wilden. «Die wollen sich ihre Spielzeit ergattern und machen das ganz toll. Das zeigt, dass wir auf alle im Team bauen können», sagt Döll.

So viel Wohlwollen kommt bei den Jüngeren natürlich gut an. «Für uns ist das super, das macht es uns umso leichter. Wenn man jung ist und in so ein Team kommt, ist das etwas Besonderes. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Älteren uns so aufnehmen und mit uns so agieren», erwidert Engel die Komplimente.

Frech und unbekümmert

Mangelnde Erfahrung machen Kühne und Engel, die es zusammen gerade einmal auf 35 Länderspiele bringen, durch Tempo und Unbekümmertheit wett. Zudem sind sie ehrgeizig und wissbegierig. «Es zeichnet sie aus, dass sie nicht zufrieden sind. Sie haben einen guten Stand, aber sie wollen mehr, fragen selbstständig nach Video-Material, sprechen auch untereinander viel über Handball. Sie leben Handball und kümmern sich nicht um das Drumherum», schwärmt Gaugisch von der professionellen Einstellung.

Die soll bei der Endrunde weiter Früchte tragen. «Ich habe viel Spaß bei der WM und hoffe, dass es so weitergeht», sagt Engel. Auch Kühne bekräftigt den Anspruch der neuen Handball-Generation. «Wir Jüngeren wollen den gleichen guten Job abliefern wie die Älteren. Ich hoffe, dass wir Jüngeren unsere Leichtigkeit beibehalten und vielleicht noch etwas mehr Spaß ins Team bringen können», sagte die Rückraumspielerin vom Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe.

Kein Wunder, dass der Bundestrainer dem weiteren Turnierverlauf entspannt entgegenblickt. «Die Älteren leiten die Jüngeren und sind Vorbild. Und die Jüngeren hören zu», sagt Gaugisch und ergänzt mit Blick auf die anstehenden Aufgaben: «Ich habe das Gefühl, dass sie sich untereinander gut steuern, auch wenn es mal haarig wird. Denn wenn es richtig knallt, müssen wir auch da sein.» Womöglich schon am Sonntag, wenn es gegen Serbien um den Gruppensieg geht.