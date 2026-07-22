Wenige Monate vor der Heim-Weltmeisterschaft möchte Handball-Bundestrainer Alfred Gislason mehr Konstanz seiner Spieler sehen. Für Jürgen Klopp hat er nur lobende Worte.

Frankfurt/Main (dpa) – Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vermissen Experten richtige Typen. Die haben die Handballer zwar, aber für Bundestrainer Alfred Gislason sind sie noch ein «wenig zu brav, mal ein bisschen zu nett und zu gut erzogen». Der 66-Jährige betonte in einem Interview der «Sport Bild» aber auch, dass sich das Team da schon verbessert habe.

«Früher gab es gegen uns das Rezept, dass die Gegner die erste Viertelstunde brutal draufhauten, und dann kamen wir gar nicht mehr ins Spiel. Das haben wir bereits abgelegt», sagte er. Zudem erhofft sich der Isländer vor allem auch im Hinblick auf die im kommenden Januar anstehende Heim-Weltmeisterschaft mehr Konstanz von seinen Spielern.

Gislason fordert mehr Konstanz

«Bei zu vielen gilt noch immer alles oder nichts. Die haben einen Super-Tag oder sind ein Totalausfall. Meine Erfahrung ist, dass sich das stabilisiert,

wenn man besser und besser eingespielt ist und im Kopf ruhiger mit der Situation umgeht», sagte Gislason.

Den Fußballern wünscht er für die Zukunft mehr Ruhe und Geduld aus dem Umfeld. Bei einer Verjüngung des Teams könne man nicht direkt liefern. Das sei normal, betonte er. Dem designierten Bundestrainer und Wunschkandidaten Jürgen Klopp traut er viel zu. «Er ist ein überragender Trainer und Typ, aus meiner Sicht ideal», sagte Gislason.